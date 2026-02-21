Chistes homófobos, "estafas" pagadas con vino y otros excesos del ex número dos del delegado del Gobierno andaluz

Hasta el momento, hay cinco detenidos en la investigación, entre ellos la mujer de Pineda, vinculada a una operación de compra-venta de un solar por casi el doble de su precio inicial.

El sumario del caso incluye chats, grabaciones y fotos que sitúan a Pineda en reuniones con sospechosos relacionados con tramas inmobiliarias y de blanqueo de dinero.

Las investigaciones de la Guardia Civil revelan conversaciones en las que Pineda hace bromas homófobas y reconoce haber recibido favores a cambio de comidas y vino.

Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, fue detenido por su presunta implicación en un caso de corrupción urbanística y favores para regularizar inmigrantes.

Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, salió en libertad el miércoles. La Guardia Civil le detuvo el martes por sospechas de su presunta implicación en un caso de corrupción urbanística, así como en favores desde su cargo para regularizar inmigrantes.

El sumario de la investigación, el documento que contiene todas las pesquisas de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, muestra a un Pineda despreocupado y afable. Tanto, que cae en chistes. Y hasta bromas homófobas.

Eso ocurre en una de las conversaciones que transcribe la Guardia Civil. En ella Pineda habla con un "socio", alguien a quien los agentes creen que facilitó la regularización de familiares y extranjeros, y ayudó en la reapertura de un bar de copas en una localidad cercana a Sevilla.

Durante la conversación, que denota mucha familiaridad, su interlocutor le reconoce que le ha ayudado con la apertura de su restaurante y le ofrece comida o cena gratis. "Con quien te salga de la punta del nabo", le dice al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía.

Pineda cuenta que está preocupado. Debe someterse a una prueba porque tuvo "una cardiopatía". También sus hijos deben vigilarlo por si es hereditario, señala. Su interlocutor le dice que las cardiopatías congénitas solo afectan a los hombres.

En ese momento, Pineda señala: "Pues en mi caso por ejemplo, mi hermano no lo tiene, mi hermano no y yo sí. Aunque mi hermano es gay y a lo mejor por eso se ha escapado".

El socio reacciona ante la broma: "No eres cabrón...".

El diálogo sigue con Pineda contando que ha cerrado "un buen negocio" que le ha dejado "un dinerito curioso". Y advierte que tiene algo más entre manos.

Aquí llega otra de las grandes frases de Pineda. "Con lo de mis estafas y todo eso y la verdad es que no me puedo quejar, todo va saliendo bien", le dice.

Hay más. En otro momento, la Guardia Civil caza a Pineda hablando con la misma persona. Ambos estaban bajo vigilancia. El socialista, por sus posibles negocios inmobiliarios fraudulentos; el interlocutor, por su relación con una trama de tráfico de drogas y blanqueo de dinero.

En esta nueva conversación, que se produce el primero de octubre de 2024, el socio le habla sobre una cuestión que tiene que ver con el juego de azar. Quiere quitarse la prohibición de entrar en casinos en toda España, algo que cree que le han impuesto de firma injusta.

Pineda le dice que cree que eso es cuestión de la Junta de Andalucía. En todo caso, le ofrece aparcar en la Plaza de España e ir con él a la gestión. Y se disculpa: "Si fuera del Gobierno de España te lo resuelvo yo", indica.

El exjefe de gabinete del Gobierno de España tiene poco reparo en reconocer en esas conversaciones privadas que graba la Guardia Civil según qué cuestiones. "Me encanta cobrarme en vino y en buena comida algunos favores", le dice a otra persona con la que habla por teléfono.

La investigación son decenas de folios. Hay chats de Whatsapp, conversaciones, fotos de lugares donde Pineda se habría reunido con otras personas sospechosas de las tramas donde los agentes de la UCO sitúan al político.

El caso ha dejado por ahora cinco detenidos. Uno es Rafael Pineda. También su mujer, así como un trabajador de la empresa pública de vivienda de Sevilla, Emvisesa.

Ahí está uno de los focos de la sospecha. Una empresa vinculada a la mujer de Pineda habría comprado por 1,7 millones un solar que, a los pocos meses, se vendió por casi el doble. Y el trabajador de Emviesa habría cobrado un dinero que, creen los investigadores, podría tener relación con esa operación.