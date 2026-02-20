Montero reivindica el legado de Chaves, pendiente de sentencia por el caso ERE y acusa al PP de "privatizar" la sanidad

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero defiende el legado de Manuel Chaves y lo califica de "orgullo" para el PSOE, resaltando su papel en la autonomía andaluza. Acusa al gobierno del PP de Juanma Moreno de impulsar la privatización de servicios públicos como la sanidad y la educación en Andalucía. Montero destaca que Andalucía recibe 8.500 millones de euros más al año que en la etapa de Rajoy y critica que, pese a ello, los servicios públicos han empeorado. Denuncia que Andalucía lidera las listas de espera quirúrgicas y que solo un 14% de los pacientes son atendidos en 24-48 horas en atención primaria.

La vicepresidenta del Gobierno central, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reivindicado la figura del expresidente de la Junta, Manuel Chaves, que espera nueva sentencia por el macro caso de corrupción de los ERE fraudulentos.

Montero, que ha intervenido en un foro de Europa Press en Sevilla en la sede de la Fundación Cajasol, ha señalado que el legado de Chaves es "un orgullo" para el PSOE. La socialista ha alabado la figura del histórico socialista, al que ha señalado como la figura que sentó las bases de Andalucía como comunidad autónoma.

Frente a esa Andalucía de Chaves, ha acusado, está la del PP de Juanma Moreno, al que ha acusado de "privatizar" servicios públicos como la educación o la sanidad.

Para Montero, esa diferencia está también en cómo se entiende el modelo de Estado de comunidades autónomas, puesto que, ha defendido, el PSOE desarrolló al máximo el Estatuto de Autonomía de la región, pero ahora esa ambición, ha acusado a Moreno, se ha perdido.

Así, Montero ha señalado al líder del PP andaluz por impulsar una “privatización encubierta” de la sanidad pública. Eso contrasta, ha defendido, con los gobiernos socialistas, que “desplegaron el Estado del bienestar y ampliaron derechos”, con el actual Ejecutivo andaluz, al que responsabilizó del deterioro de los servicios públicos.

La dirigente socialista y ministra de Hacienda ha defendido además que las comunidades autónomas han contado en los últimos siete años con una “financiación récord”. "Andalucía recibe 8.500 millones adicionales al año respecto a la etapa de Mariano Rajoy", ha subrayado.

“Jamás se había contado con tantos recursos y nunca había habido un deterioro tan profundo de los servicios públicos”, afirmó, negando que el problema sea presupuestario y atribuyéndolo a “un modelo ideológico que no cree en lo público”.

Montero ha puesto el foco en la sanidad andaluza, asegurando que la comunidad "lidera ahora las listas de espera quirúrgicas", con 160 días de media, y denunciando que solo un 14% de los pacientes son atendidos en 24 o 48 horas en atención primaria.

La vicepresidenta ha enmarcado además sus críticas en una defensa cerrada del modelo autonómico surgido de la Constitución y del 28F andaluz, que calificó como “historia de éxito”.

Frente a lo que describió como un “Estado mínimo” promovido por el PP, reivindicó el Estado del bienestar como “escudo” ante crisis como la DANA o las recientes borrascas, y como base de una clase media que sostiene con sus impuestos los servicios públicos.

