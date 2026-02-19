Mujeres cantan a Lola Flores: Jerez recuerda a la Faraona con un concierto solidario en el Villamarta, su cuna artística

Las claves nuevo Generado con IA El Teatro Villamarta de Jerez acogerá el 14 de marzo un concierto solidario en homenaje a Lola Flores, con la participación de trece artistas. La recaudación del espectáculo será destinada íntegramente a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama). El repertorio repasará grandes éxitos de Lola Flores y destacará su legado como símbolo de libertad, autenticidad y vínculo con la poesía. El concierto forma parte del ciclo 'Mujeres cantan a...', que combina música, cultura y compromiso social desde 2020.

El Teatro Villamarta de Jerez acogerá el próximo 14 de marzo, a las 20.00 horas, el espectáculo solidario Mujeres cantan a Lola Flores, un homenaje coral en el que trece artistas revistarán el repertorio de Lola Flores.

La recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), han explicado en la presentación del concierto este jueves en Sevilla.

El acto, celebrado este jueves en el Hotel Hesperia Sevilla, reunió a parte del cartel artístico —Laura Gallego, Mara Rey, María Terremoto y Paula Ramírez (Las Migas)—, junto al director de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Abraham Hernández, y la directora adjunta de Green Cow Music, Adela Algarín.

La presentación se realizó ante una bata de cola utilizada por la artista en el rodaje de Sevillanas, de Carlos Saura, cedida por el Centro Cultural Lola Flores de Jerez.

Sobre el escenario del Villamarta se darán cita Argentina, Las Migas, Laura Gallego, Lorena Gómez, Lucía Fernanda, Mara Rey, María Terremoto, María Toledo, Marina Carmona y la bailadora Pastora Galván, que recorrerán las distintas etapas artísticas de la jerezana, desde su fuerza escénica hasta su vertiente más íntima.

Libertad

Las artistas reivindicaron durante la presentación la figura de Lola Flores como símbolo de libertad, carácter y autenticidad.

Con dirección musical de José Antonio Márquez y dirección artística de Pedro Centeno, el montaje también evocará la relación de la artista con la poesía, con referencias a Federico García Lorca y Rafael de León, pilares del universo creativo que marcó su trayectoria.

El cartel del espectáculo. EE Sevilla

El repertorio incluirá temas emblemáticos como Torbellino de colores, Pena, penita, pena, La zarzamora, A tu vera o Limosna de amores, en una velada que culminará con Pan y chocolate, símbolo de la herencia artística de la familia Flores. Según la organización, el objetivo del tributo no es imitar, sino reinterpretar el legado desde una mirada contemporánea.

El espectáculo forma parte del ciclo Mujeres cantan a…, impulsado por Green Cow Music desde 2020, una propuesta que combina música, cultura y compromiso social. Las últimas entradas continúan a la venta a través de la web del Teatro Villamarta.