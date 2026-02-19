Meritxell Batet y Paulo Portas reclaman más autonomía europea ante el auge de las potencias nucleares

Batet y Portas este jueves en Córdoba, entre otros directivos.

Las claves nuevo Generado con IA Paulo Portas y Meritxell Batet reclamaron mayor autonomía europea ante el auge de potencias nucleares como EE UU, China y Rusia. Portas alertó sobre el cambio en el sistema de alianzas globales y los desafíos de Europa como el envejecimiento, la pérdida de innovación y baja productividad. Batet denunció el retroceso de principios democráticos y pidió fortalecer la UE como pilar de democracia, Estado de Derecho y bienestar. Ambos ponentes subrayaron la necesidad de una Europa más fuerte, unida e independiente, con autonomía tecnológica, energética y en defensa.

El exministro de Exteriores portugués Paulo Portas y la exministra española de Política Territorial y expresidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet han hablado claro este jueves ante los empresarios cordobeses en una jornada de Diálogos para el Desarrollo organizada por Management Activo.

Portas advirtió de que “estamos viviendo el cambio de un sistema de alianzas en el que crecimos y ganamos seguridad y prosperidad, hacia un sistema de potencias completamente diferente, donde la preeminencia la tienen los grandes países con armas nucleares, especialmente Estados Unidos, China y Rusia”.​

El exviceprimer ministro luso subrayó que Europa encara retos de fondo como el envejecimiento poblacional, la pérdida de liderazgo innovador y una productividad insuficiente, pese a las oportunidades que abren acuerdos comerciales como los de Mercosur e India.​

“Europa tiene la amenaza rusa enfrente y debe construir su propia defensa”, insistió Portas, y aludió a la creciente interdependencia entre Estados Unidos y China, que dificulta que alguna de estas potencias se imponga sola en una guerra comercial.​

Meritxell Batet, por su parte, alertó del debilitamiento del orden internacional basado en normas y del avance de un modelo sustentado en el ejercicio del poder, con el consiguiente auge de las autocracias y deterioro progresivo de las democracias.​

La expresidenta del Congreso denunció el retroceso de principios como el multilateralismo, la cooperación y el libre comercio, y reivindicó a la Unión Europea como pilar de la democracia, el Estado de Derecho y el Estado del bienestar.​

Batet defendió la necesidad de una Europa “más fuerte, más unida y más independiente” y destacó que la autonomía tecnológica, energética, financiera y en seguridad y defensa será determinante para consolidar el proyecto europeo.​

Ambos ponentes coincidieron en que el contexto global exige liderazgo, visión a largo plazo y cooperación entre instituciones y empresas para afrontar los cambios políticos, económicos y sociales que marcarán los próximos años.