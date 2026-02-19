El Gobierno andaluz acelera y pagará las ayudas a los ciudadanos afectados por las borrascas antes del verano

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno andaluz pagará las ayudas a los afectados por las borrascas antes del verano, acelerando los plazos para que los ciudadanos recuperen la normalidad cuanto antes. Las subvenciones, compatibles con las estatales, se podrán solicitar desde abril y las primeras resoluciones y pagos llegarán en junio. El Plan Andalucía Actúa cuenta con casi 1.800 millones de euros y prevé ayudas para explotaciones agrícolas, ganaderas, flota pesquera y municipios afectados, con un primer paquete de 35 millones ampliable a 50. La declaración de desastre natural permite tramitar de urgencia obras de reparación en caminos rurales e infraestructuras hidráulicas dañadas por las tormentas.

Los andaluces afectados por las borrascas podrán cobrar las ayudas antes del verano. Así lo ha dispuesto el Ejecutivo de Juanma Moreno, que anunció este miércoles que las subvenciones -directas y compatibles con las estatales- se abren en abril.

De esta forma, el Ejecutivo andaluz quiere evitar que los ciudadanos tarden meses -si no años- en poder volver a la normalidad como ha pasado en algunos casos tras los desastres de la erupción del volcán de La Palma o la Dana de Valencia.

Los plazos, por lo tanto, se han acelerado al máximo. De esta forma, la comunidad tiene ya el Plan Andalucía Actúa, con casi 1.800 millones de euros para ayudas. Falta por valorar todos los desperfectos, así como las subvenciones de fondos de la Unión Europea.

Pero aún con eso sin resolver, los andaluces afectados por las borrascas podrán pedir las ayudas desde este mismo mes de abril, solo dos meses después de que se pasara por Andalucía un tren de borrascas que ha provocado daños millonarios.

Las resoluciones serán poco después y el cobro, explicó el presidente de la Junta, se dará en junio. La idea es que los ciudadanos cobren antes del verano.

Esto es así gracias al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno que declara los efectos de las lluvias torrenciales como "desastre natural", algo que se acordó en el Consejo de Gobierno de este miércoles.

Las primeras ayudas, desveló el presidente andaluz, "comenzarán a concederse a principio de junio" un primer paquete de ayudas destinado a explotaciones agrícolas, ganaderas así como a la flota pesquera, ya que en este último supuesto ha señalado que el 90% de la flota ha permanecido amarrada durante los temporales.

Moreno ha recordado aquí que en estos momentos la estimación de explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas son 33.000 explotaciones.

Junto a esa declaración de desastre natural ha apelado el presidente de la Junta de Andalucía a que otra iniciativa adoptada por el Consejo de Gobierno ha sido la situación excepcional para la concesión de ayudas a los municipios afectados, que se concretará en un primer paquete de ayudas de 35 millones, cantidad que será ampliable con otros 15 millones.

Ha afirmado sobre las obras de emergencia de infraestructuras hidráulicas, depuradoras o caminos rurales, que la estimación que hace en estos momentos la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural es que éstas se podrían poner en marcha a principio de mayo.

"Como vemos, el Plan Andalucía comienza a ejecutarse", ha señalado Moreno.

El Gobierno andaluz ha explicado en una nota de prensa que "además de estas actuaciones impulsadas desde la Junta de Andalucía y financiadas con cargo a fondos europeos, nacionales y autonómicos", el Gobierno andaluz prevé igualmente "solicitar la activación de todos los mecanismos extraordinarios posibles para atender desastres naturales".

Ha sostenido el Gobierno andaluz que esa declaración de las borrascas como desastre natural propicia tramitar de emergencia actuaciones para reparar caminos rurales "que suponen un peligro para la población o que han quedado intransitables como consecuencia de este fenómeno atmosférico".

Será la misma fórmula jurídica para las obras de mejora en el dominio público hidráulico y la reparación de infraestructuras hidráulicas afectadas.

Describe el Gobierno andaluz la afección de los caminos rurales, por cuanto alude a la destrucción de tramos o que han quedado intransitables, que ha dificultado el acceso a parcelas agrícolas y ganaderas y ha provocado el aislamiento temporal de determinadas explotaciones.

En el caso de las infraestructuras hidráulicas el Gobierno andaluz ha descrito el daño sobre presas, azudes, estaciones de bombeo, canales, conducciones, sistemas de saneamiento, defensas frente avenidas e infraestructuras de drenaje urbano y rural.