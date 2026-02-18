Las víctimas de Adamuz se asociarán de manera legal y se personarán como acusación en el juzgado: "No fue un accidente"

Familiares de los Zamorano Álvarez los despiden durante su funeral en Aljaraque. Europa Press

Lo que en principio fue el intercambio de números de teléfonos de seis heridos en el accidente ferroviario de Adamuz, que sintieron mucho desamparo e incertidumbre aquella fría noche en un hospital de Antequera, se convertirá en unos días en una asociación legal.

Una vez constituida formalmente, el siguiente paso será personarse como acusación en los juzgados de Montoro. El objetivo es también estar al tanto de la investigación judicial.

Un mes después de la tragedia, que dejó 46 fallecidos y cientos de heridos, "no fue un accidente". El impulsor del movimiento, Mario Semper, pretende que todo aquel, damnificado de una u otra forma, se una porque la unión hace más fuerza.

En concreto, este vecino de Mazagón viajaba en el vagón 4 y, tras el aviso a los agentes, comenzó a ayudar a rescatar a viajeros. Ahora también quiere colaborar de otra manera para que "se sepa la verdad".

Por el momento, el grupo de WhatsApp está conformado por 120 personas. El objetivo es que muchas de ellas pasen a ser socios.

El nombre se debatirá en la asamblea constituyente prevista para la próxima semana, pero con toda probabilidad será bautizada como 'La plataforma de víctimas del descarrile de Adamuz'.

En la misma están representados un 80% de los viajeros del Alvia, pero sus impulsores están contactando con los del Iryo.

De hecho, en declaraciones a EL ESPAÑOL, Samper hace un llamamiento para que contacten con él para que una gran mayoría de los afectados se sienta representado.

Este periódico también ha contactado con otras víctimas que están interesadas en formar parte de esta plataforma. Es el caso de Carmelo, vecino de Punta Umbría.

Su hijo de 21 años resultó herido en el accidente al fracturarse el radio y el cúbito por tres sitios, entre otras lesiones. Su acompañante, Rocío, falleció en el accidente.

"Estamos viviendo un auténtico infierno porque estamos perdidos. No sabemos qué hacer", asegura Carmelo. Su hijo trabaja en el área de mantenimiento por temporada en un hotel en la localidad y el accidente le pilló en los dos meses anuales en los que no trabaja.

"Lo más probable es que cuando tenga que incorporarse no pueda hacerlo porque la recuperación de la fractura va para largo", asegura el padre del joven herido.

34 denuncias

Por el momento, el Juzgado de Córdoba que investiga el accidente de Adamuz ha recibido ya 34 denuncias por este caso. Además, se han presentado hasta siete acusaciones populares.

Por el momento la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que se encarga de la investigación, no se ha pronunciado sobre su admisión o no en la causa para lo que ha abierto una pieza separada.

Por otro lado, señalan desde el TSJA, "se han abierto 148 diligencias previas, procedentes de los partes médicos recibidos en el Tribunal de Instancia". A todos ellos "se les está realizando el ofrecimiento de acciones", detallan.

Las cajas negras

Por su parte, la Fiscalía ha pedido que haya peritos especializados en la investigación del accidente, según ha detalló este martes en Sevilla la fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago.

La fiscal, además, ha precisado que el Ministerio Fiscal no se niega a la apertura de las cajas negras de los trenes siniestrados. Lo que quiere es que haya rigor en esa apertura.

En cualquier caso, la Fiscalía entiende que la investigación será "larga y compleja". "Pero que desde luego se está trabajando. Tenemos un empeño absoluto en que no se dilate y en que se investigue todo".

Así, uno de los temores de la fiscal jefe es justamente que las prisas provoquen problemas posteriores como ocurrió en el accidente de tren de Santiago de Compostela en 2013.

La investigación, en todo caso, la coordina el fiscal jefe de Córdoba "con el apoyo de la Fiscalía general",precisó su titular.

"Hay tres fiscales, uno el titular del asunto, pero hay otros dos fiscales que están de apoyo", insistió Tárrago.

Ese mismo deseo comparten las víctimas, que no se dilate en el tiempo, aunque son conscientes de que el proceso no va a ser fácil.