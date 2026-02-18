Pineda, ex alto cargo del PSOE y "compadre" de Gómez de Celis, a un narco: "Un negocio me ha dejado un dinerito curioso"

Las ganancias obtenidas en la operación de la parcela se repartieron entre el matrimonio y antiguos socios, y la investigación apunta también a posibles delitos de corrupción entre particulares.

La operación sospechosa gira en torno a la venta de una parcela pública adjudicada a Higuerón Real Estate, empresa administrada por la esposa de Pineda, que fue revendida meses después con un beneficio de 2,1 millones de euros.

Pineda está acusado de delitos urbanísticos y de realizar gestiones para terceros ante administraciones públicas a cambio de contraprestaciones económicas, incluyendo supuestos tratos de favor a empresarios vinculados al blanqueo de capitales.

Rafael Pineda, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y figura vinculada al PSOE, fue detenido junto a su esposa y otras tres personas en una investigación de la Guardia Civil.

Rafael Pineda, quien fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía hasta el pasado mes de agosto, fue detenido este martes por la UCO, junto a su mujer y otras tres personas más.

Pineda, "compadre" político del actual vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, tiene una larga relación con el PSOE, partido por el que tuvo cargos relevantes en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde.

Precisamente fue en aquella época, como gerente de Lipasam, cuando coincidió con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Pineda fue detenido por un posible delito urbanístico tras la venta de una parcela pública con la que, creen los investigadores, podría haberse lucrado de forma irregular. Pero podría haber cometido más delitos.

Según han podido constatar agentes de UCO de la Guardia Civil, el socialista vendría realizando gestiones para terceros antes distintas administraciones públicas "a cambio de contraprestaciones económicas".

"He cerrado un buen negocio que me ha dejado un dinerito curioso y ahora espero cerrar otra cosa que me pone... (se entrecorta la voz), con lo de mis estafas y todo eso y la verdad es que no me puedo quejar, quillo, todo va saliendo bien".

Son palabras del socialista fechadas en noviembre de 2024, extraída de un informe de la Guardia Civil entregado a la juez de Instrucción 10 de Sevilla, quien ha ordenado su detención, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Al otro hilo telefónico se encontraba un empresario vinculado al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

De hecho, según otra de las conversaciones interceptadas, la Guardia Civil apunta a un supuesto trato de favor de Rafael Pineda, desde su puesto en la Delegación del Gobierno, a este empresario, que le habría pedido ayuda para la regularización de varias personas extranjeras.

El empresario, con apellido marroquí, le dice a una conocida que el delegado del Gobierno -refiriéndose al propio Rafael Pineda- "le ha dicho que les de los papeles de todo el mundo a los que quiera arreglarle documentos de extranjería".

La amiga le dice textualmente que "cada vez que esta persona viene coge 'una papalina' y que le gusta mucho el marisco fresco y bueno".

En otra conversación, este empresario le pregunta sobre una prohibión que se auto impuso para entrar en los casinos de juego.

Le dice que él solo quería prohibirse la entrada en los de Andalucía, pero que el director se lo puso a nivel nacional y que para quitar esta prohibición tiene que ir a la Plaza de España, donde está situada la Delegación del Gobierno.

Rafael le indica que esa gestión la tiene que realizar en la Junta de Andalucía, a lo que añade textualmente: "Si fuera del Gobierno de España, te lo resuelvo yo".

Comienza la investigación patrimonial.

Por todo lo anterior, considerado delitos de tráfico de influencias y cohecho, se comenzó a realizar una investigación patrimonial sobre Pineda y su entorno, detectándose ciertos indicios sospechosos en las actividades de su esposa, también detenida, y la sociedad de la que es administradora, Higuerón Real Estate.

Se trata de la empresa que fue la adjudicataria de la subasta pública de la mencionada parcela. Para los investigadores, hay indicios suficientes de que se trataría de una "operativa comercial sospechosa".

Esta empresa se adjudicó en septiembre de 2024 la parcela de Emvisesa por un importe de 1,7 millones de euros. Esta salió a subasta en junio de 2022, con el socialista Antonio Muñoz como alcalde, a 1,9 millones, un precio de salida superior, pero quedó desierta al no acudir nadie a la misma.

Sin embargo, en el año 2024, con el popular José Luis Sanz ya en la alcaldía, la parcela volvió a salir a subasta con un precio de salida de 1,4 millones de euros, por medio millón de euros menos.

Es ahí, en septiembre de 2024, cuando se le adjudica a la sociedad Higuerón Real Estate por ese precio, una puja "de sólo 40 céntimos por encima del precio de salida", advirtió la UCO. Finalmente, con el IVA incluido, su precio alcanzó los 1,7 millones.

La Guardia Civil destaca cómo menos de cinco meses después, a principios de 2025, se produce la venta de la parcela por parte de Higuerón Real Estate a la sociedad Eryel Invest -que forma parte del holding empresarial Burger King Spain- por importe de 3,9 millones de euros. El beneficio alcanzó los 2,1 millones.

El reparto de las ganancias

Según el estudio de los movimientos bancarios, estas ganancias se distribuyeron entre el matrimonio de Rafael Pineda y su mujer, que recibieron 639.120,63 euros.

El resto fue a parar a dos antiguos socios de la sociedad, y 78.650 euros a una empresa propiedad del funcionario de Emvisesa Daniel M. L.

Por todo ello, los investigadores creen que el expediente de subasta presenta una secuencia de hechos que deben ser examinados.

Tampoco descartan que pudiera haber además un delito de corrupción entre particulares, ya que uno de los antiguos socios de la empresa que logra la adjudicación es a su vez trabajador del holding empresarial que finalmente acaba comprando la misma con un gran sobreprecio.

La detención de Pineda este martes no es una sorpresa. La UCO le seguía los pasos hace tiempo. De hecho, a finales de año pasado agentes de dicho cuerpo se personaron en la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Pero las sospechas sobre Emvisesa eran claves. La empresa pública, de hecho, recibió la visita el pasado año de los agentes de la UCO, quienes también indagaron allí sobre el caso.

En este sentido, el Ayuntamiento abrió el pasado mes de noviembre una investigación interna y se personó en este caso el pasado 20 de octubre, una vez que se levantó el secreto de las actuaciones.