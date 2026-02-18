Medalla de Andalucía para el pueblo de Adamuz, primero en socorrer a las víctimas del accidente de tren

El presidente de la Junta saluda al alcalde de Adamuz, este miércoles. EP Córdoba

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el Consejo de Gobierno concede al pueblo de Adamuz, en Córdoba, la Medalla de Andalucía a los valores humanos, la solidaridad y la concordia.

El gesto, ha explicado, honra a la localidad y a sus vecinos, que fueron los primeros que acudieron a auxiliar a los heridos y fallecidos por el terrible accidente de tren que se produjo hace justo un mes en la localidad.

"Es un reconocimiento simbólico ante el ejemplo que dio todo un pueblo", ha explicado Moreno, quien ha detallado las medidas de apoyo al pueblo cordobés desde el mismo centro donde se reunió a las víctimas y familiares en la noche del siniestro.

Además de la Medalla de Andalucía, que recibirán el próximo 28 de febrero, Adamuz tendrá un nuevo centro de salud.

"Queremos seguir saldando deudas con Adamuz: hace casi 20 años que el Ayuntamiento cedió una parcela para un centro de salud", ha explicado Moreno en la comparecencia ante los medios tras el Consejo de Gobierno.

Centro de salud

Por eso "hemos aprobado las actuaciones para poner en marcha la construcción y actualizar un proyecto de 3,5 millones de euros de un nuevo centro que amplía las capacidades del ambulatorio que hay", ha explicado.

"Hemos contaido una deuda de cariño y gratitud con la gente de Adamuz", ha explicado Moreno, quien cree de justicia "llevar el espíritu de Adamuz más allá de nuestras fronteras".

Esos valores, ha detallado, son "solidaidad y compasión", cuestiones muy "intrínsecas" a los andaluces.

El presidente de la Junta ha llevado este miércoles el Consejo de Gobierno a Adamuz como forma de homenaje también al municipio. Allí ha aprovechado para agradecer de nuevo a vecinos, instituciones, emergencias y fuerzas y cuerpos de seguridad del Esatado por su acción en el día del acciente de tren en el que murieron 46 personas.