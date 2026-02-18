Andalucía pierde 2.000M€ por la desconexión ferroviaria y exige al Gobierno un trato igual a Cataluña y sus Cercanías

Las claves nuevo Generado con IA Andalucía ha perdido ya 2.000 millones de euros debido a la desconexión ferroviaria tras el accidente de Adamuz ocurrido el 18 de enero. La provincia de Málaga sigue sin conexión ferroviaria con Madrid, mientras que el resto de conexiones se restablecieron recientemente. El presidente Juanma Moreno exige al Gobierno de España un trato igual al de Cataluña respecto a la atención y mejoras en infraestructuras ferroviarias. Se creará una comisión de seguimiento para analizar la situación de las víctimas, la inversión en infraestructura y los protocolos de seguridad tras el accidente.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado que la comunidad pierde ya 2.000 millones de euros debido a la desconexión de tren provocada por el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero.

Tras un mes del siniestro donde perdieron la vida hasta 46 personas, Moreno ha recordado que la provincia de Málaga sigue sin conexión con Madrid y el resto se restablecieron este martes.

El presidente andaluz ha trasladado el Consejo de Gobierno a Adamuz como muestra de cariño por el pueblo que asistió a las víctimas del choque de trenes. Allí ha señalado que su Ejecutivo está ya valorando el impacto de la desconexión ferroviaria en el turismo.

Así, ha indicado, solo en plazas perdidas de trenes entre Andalucía y Madrid se han perdido 12,3 millones de euros. Pero "si los problemas persisten, las pérdidas podrían superar los 2.000 millones de euros", ha valorado.

Contra esta cuestión, Moreno ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe igual para los problemas ferroviarios de Andalucía como lo ha hecho en el pasado con Cataluña y su servicio de Cercanías.

Así, Moreno ha exigido que Andalucía tenga "exactamente el mismo trato que otras comunidades" porque, ha dicho, "he visto mucha preocupación por el Cercanías de Cataluña y quiero la misma preocupación por Andalucía, donde hay un importante déficit" en infraestructuras ferroviarias.

Para vigilar de cerca cómo se afronta la cuestión ferroviaria, Moreno ha anunciado la creación de una "comisión de seguimiento del accidente de Adamuz" donde se invitará a otras instituciones.

Esta comisión "institucional" hará un balance cada año de cómo están las víctimas y analizará la situación de las infraestructuras ferroviarias.

La mesa de trabajo estudiará cómo mantener la memoria de las víctimas, mantener la atención a las víctimas y sus familiares y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, qué inversiones se han hecho, qué inversiones se van a hacer y qué mejoras en los protocolos de seguridad porque "es algo que nos han pedido de manera reiterada y continuada las víctimas, que insistamos en que esto no vuelva a suceder".