El PSOE pide una comisión de trabajo en el Parlamento "para controlar la reconstrucción de Andalucía" tras las riadas

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE propone crear una comisión de trabajo en el Parlamento andaluz para supervisar la reconstrucción tras las recientes riadas. La comisión incluiría a ayuntamientos, sindicatos, asociaciones agrarias y otros colectivos afectados para garantizar que nadie quede sin ayudas. El PSOE exige al Gobierno andaluz que acepte el nuevo modelo de financiación estatal y la quita de deuda propuesta por el Gobierno central. María Márquez critica que obras urgentes contra la sequía aprobadas en 2021 no se han ejecutado, cuestionando la gestión del Gobierno autonómico.

El PSOE quiere que el Parlamento ponga en marcha una "comisión de trabajo para controlar y garantizar la reconstrucción en Andalucía" tras las riadas. Así lo ha indicado la vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María Márquez.

La líder del PSOE andaluz ha señalado que la comisión, que debería aprobar el Parlamento, donde el PP tiene mayoría absoluta, busca que "nadie se quede atrás" en las ayudas a las zonas afectadas por las inundaciones del tren de borrasca que ha azotado a la comunidad estas pasadas semanas.

En dicha comisión participarían, ha explicado Márquez, "ayuntamientos, alcaldes, sindicatos, asociaciones agrarias y ganaderas, regantes, centros de salud, padres y madres del alumnado, Infoca, Emergencias..."

La comisión, ha urgido Márquez, se debe convocar "de forma inmediata y urgente". Además, la líder del PSOE andaluz ha urgido al Gobierno andaluz a aceptar el nuevo modelo de financiación que propone el Gobierno central así como a la quita de la deuda que planteó el ministerio que dirige María Jesús Montero.

"Tienen que aceptar el nuevo modelo de financiación que son 5.700 millones de euros más al año y una quita de deuda de casi 20.000 millones de euros", ha insistido Márquez.

"Ni un euro"

"El Gobierno andaluz no puede desperdiciar ni un euro" ha añadido, y "no vale aquí la confrontación" porque "ahora que hay que buscar dinero hasta debajo de las piedras", ha argumentado.

Desde el Ejecutivo de Juanma Moreno critican que el nuevo modelo de financiación es una forma de 'pago' a los independentistas catalanes y no algo negociado en igualdad con todas las comunidad. Sobre la quita de la deuda, que además de seguir ese mismo camino, no es algo que necesite Andalucía, que se financia sola en los mercados.

Sobre los efectos de las lluvias, Márquez ha señalado que en el año 2021 "se aprobó un listado de obras urgentes en un Plan contra la sequía y no se han hecho".

"Si esas obras la anunciaron en 2021 como algo urgente y necesario, ¿por qué no se ha hecho?", se ha preguntado la onubense.