Confirmado por la Junta: la mayoría de los vecinos de Grazalema vuelven ya a sus casas tras las graves riadas

Las claves nuevo Generado con IA La mayoría de los vecinos de Grazalema podrán regresar a sus casas tras 11 días desalojados por las graves riadas. De las 1.619 viviendas registradas en el municipio, 1.342 podrán ser habitadas nuevamente desde este lunes. El retorno de los vecinos se realizará de forma ordenada y paulatina, priorizando a personas vulnerables y con necesidades especiales. La decisión de permitir el regreso se ha basado en los informes de seguridad elaborados por geólogos del CSIC.

Gran parte de los vecinos de Grazalema volverán a sus casas después de las graves riadas sufridas en el municipio de Cádiz. Así lo ha confirmado el consejero de la Presidencia, Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz.

Así, el Gobierno andaluz ha comunicado que desde este lunes muchos de los vecinos desalojados podrán volver a sus casas. Serán la mayoría. En concreto, de 1.342 viviendas de las 1.619 registradas.

Igual que se planteó el desalojo, se proyecta la vuelta: de forma "ordenada y paulatina", ha indicado Sanz en un mensaje publicado en su perfil de la red social X -antes Twitter-.

La vuelta de los vecinos se hará con medios propios y con el apoyo del Plan de Emergencias para quienes estén dentro del colectivo de personas vulnerables y con necesidades especiales.

Los habitantes de Grazalema han estado 11 días fuera de casa. Se les desalojó ante el riesgo extremo provocado por las intensas lluvias que recibió el municipio gaditano hace una semana en un tren de borrascas que castigó especialmente la zona.

Desde entonces, recuerda Europa Press, estos vecinos vivían en casas de familiares y conocidos, hoteles y demás alojamientos o en el pabellón El Fuerte de Ronda, desde donde se fue reubicando en hoteles de esta localidad y en otros municipios de la comarca.

Este domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba que hoy se iba a decidir la vuelta parcial de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz), una decisión que se supeditaba a los informes que ofrezcan los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acerca de "qué zonas del municipio y del casco urbano son seguras".