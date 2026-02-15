Moreno anuncia el regreso progresivo de los vecinos desalojados en Grazalema: "Se hará por fases"

Vecinos de Grazalema que han sido desalojados en el pabellón deportivo de Ronda.

Las claves nuevo Generado con IA El regreso de los vecinos desalojados en Grazalema se realizará de forma progresiva y por fases, priorizando las zonas seguras del municipio. El desalojo del 5 de febrero afectó a 1.500 personas en Grazalema por riesgo de hundimientos y corrimientos de tierra, y aún hay 2.841 desplazados en Andalucía. El próximo martes se presentará el Plan Andalucía Actúa, que evaluará y cuantificará los daños, y ya se han movilizado más de 500 millones de euros para reparar la red viaria. Se retomará la actividad educativa presencial en los centros de Ronda y Zahara, y continúan activos varios dispositivos de protección civil.

La comarca de Grazalema, gravemente afectada por los últimos temporales de lluvia y viento, empieza a vislumbrar la recuperación tras días de desalojos masivos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que en la tarde de este domingo se determinarán las zonas seguras del municipio para permitir el regreso progresivo de los vecinos, priorizando siempre la seguridad.

"Se va a ir por fases. Desde esta tarde estaremos en disposición de dar información para que algunos de los vecinos puedan regresar a Grazalema. No será para todo el municipio, porque se siguen haciendo estudios, pero esto abre una puerta a la esperanza", ha afirmado Moreno, quien ha destacado la coordinación entre alcaldes de distintos partidos políticos para aliviar la situación de las familias afectadas.

El desalojo del pasado 5 de febrero obligó a 1.500 vecinos a abandonar sus hogares tras el aviso de los geólogos del CSIC sobre posibles hundimientos y corrimientos de tierra debido a la ubicación del municipio sobre un gran acuífero.

Actualmente, son 2.841 los vecinos de diferentes municipios andaluces que permanecen desplazados, aunque Moreno espera que esta cifra se reduzca de manera significativa en las próximas horas. De todos ellos, 50 permanecen en la provincia de Málaga; el resto se encuentra en Cádiz.

En términos de infraestructuras, Moreno ha anunciado que el próximo martes será presentado el Plan Andalucía Actúa. El mismo incluirá la cuantificación inicial de los daños.

"Vamos a empezar con la red viaria, que es fundamental, y ya hemos movilizado más de 500 millones de euros para su reparación, sumando esfuerzos del Estado, ayuntamientos, diputaciones y la UE", explicó Moreno.

Asimismo, se retomará la actividad educativa presencial en los centros de Ronda y Zahara, mientras que se mantienen activados cuatro de los 17 escenarios operativos y dos puestos avanzados de protección civil, así como 365 planes en todo Andalucía.

"Podemos pasar de la fase de emergencia a la fase de recuperación, con la esperanza de que la semana que viene nos dé una tregua larga en términos climáticos”, concluyó el presidente, subrayando la cooperación y la solidaridad entre instituciones y vecinos durante la crisis.