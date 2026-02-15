Montero imita a Sánchez con la vivienda: anuncia 100.000 para Andalucía, más de la mitad de las que él prometió para España

Montero sigue la línea de Pedro Sánchez, quien anteriormente anunció la creación de 183.000 viviendas asequibles para toda España, aunque la efectividad de estas políticas sigue en debate.

Entre las medidas destacan la oferta de suelos gratuitos a promotores privados, la reducción del precio de venta y la exención de la entrada para jóvenes en las VPO.

El proyecto de Montero está vinculado al nuevo modelo de financiación autonómica, previendo usar parte de los 5.700 millones de euros adicionales que Andalucía recibiría si se adopta este modelo.

María Jesús Montero promete la construcción de 100.000 viviendas en Andalucía, de las cuales 60.000 serían destinadas al alquiler en los próximos seis años.

La candidata del PSOE andaluz a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, quiere seguir la estela de las promesas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda.

Hace casi tres años, la promesa electoral de Sánchez para continuar en Moncloa fue el impulso de 183.000 viviendas asequibles para toda España.

La de María Jesús Montero este sábado desde Dos Hermanas fue la construcción de 100.000 y poner 60.000 de ellas en régimen de alquiler en los próximos seis años.

Además, Montero, al igual que Sánchez, también se fue a la cuna del machismo para hacer el anuncio. La localidad, gobernada por el PSOE desde el inicio de la democracia, es el punto cero de sus remontadas.

Hace diez años Sánchez anunció allí en enero de 2017 que volvería a presentarse a las primarias para recuperar la Secretaría General.

Montero ha dado el pistoletazo de salida de su precampaña en un foro sobre la vivienda, acompañada precisamente por la ministra y secretaria de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha criticado las políticas de Juanma Moreno y ha pedido el voto para su aún compañera en el Consejo de Ministros.

Sus medidas

Pero, además, en el acto de más de dos horas de duración, Montero explicó cómo llevará a cabo su promesa electoral, ya que su construcción estará vinculada de alguna forma al nuevo modelo de financiación propuesto el pasado mes de enero por ella misma como ministra de Hacienda.

Para su puesta en marcha, si los andaluces la eligen presidenta, usará el 20% de esos 5.700 millones de euros anuales que Andalucía recibiría de más si se aprobara ese nuevo modelo únicamente refrendado por Cataluña.

Montero quiere destinar aproximadamente cada año un 1% del PIB a políticas de vivienda y que esa meta se alcance de forma progresiva. Su objetivo es destinar 2.300 millones de euros cada año por parte de los tres niveles de la Administración.

A ese propósito global sumaría "una financiación exclusiva" de la Junta de Andalucía, que ha concretado en "1.000 millones de euros anuales" que saldrían de ese montante de los 5.700 procedentes del Estado.

"No lo tenemos que quitar de otras políticas necesarias para Andalucía", siguió precisando la vicepresidenta y ministra.

Montero aprovechó para recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez "pone 21.000 a disposición de las comunidades autónomas donde no gobernamos en la mayoría" con este nuevo modelo. "Moreno pedía 4.000 millones más y ahora va a tener 5.700 y no los quiere".

Entre otras medidas, Montero anunció que tanto la Junta como los ayuntamientos ofrecerán suelos gratuitos a los promotores privados con la condición de que su precio sea entre un 15 y un 20% más barato y que un porcentaje de viviendas construidas sean de VPO.

Además se comprometió a eximir a los jóvenes de pagar la entrada del 20% de esas VPO cuando la compren. "Lo harán 30 años después de adquirirlas cuando liquiden el préstamo hipotecario y sin intereses".

Todo ello teniendo en cuenta que en Andalucía se contabilizan 110.000 inscritos en los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda.

Las viviendas prometidas por Sánchez

De estos 183.000 inmuebles, 50.000 procederían de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) al alquiler asequible, y otras 43.000, que se construirían a través del ICO.

Otras 20.000 nuevas viviendas que se construirían en terrenos del Ministerio de Defensa; otras 24.000 se impulsarían junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

También anunció la construcción de otras 20.000 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Estos inmuebles estarán dotados con 1.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

11.000 procederían de la cesión de entidades bancarias tras el acuerdo del Fondo Social de Vivienda. Otras 16.000 se ubicarían en suelo público del Sepes.

Los anuncios de Sánchez

A principios de año, el presidente del Gobierno volvió a tomar la iniciativa en materia de vivienda al anunciar que el Ejecutivo aprobaría a través de un real decreto–ley la desgravación total del IRPF a los caseros que renueven los contratos sin subir el precio a los inquilinos.

También que endurecería los contratos de alquiler de temporada y pondría límites al arrendamiento de habitaciones.

En total, en esta legislatura el presidente ha anunciado 12 medidas, ha presentado una Ley –la de Vivienda– convertida en proyecto estrella y ha avanzado con cinco decretos–ley.

Todo en aras de poner coto a la crisis de precios de la vivienda, que se han disparado un 25% solo desde 2023. Así las cosas, no parece que las medidas del Ejecutivo hayan tenido éxito.

El sector da por hecho que la escalada normativa va a continuar este 2026. Y es que se espera que la compra de vivienda se encarezca otro 7% de media y el alquiler suba hasta un 10%.