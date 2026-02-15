La Junta lanza el plan 'Andalucía actúa' para recuperar los daños del temporal: 500 M€ irán a la reparación de carreteras

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Cartajima, Isabel María Jiménez Pérez, visitan las zonas afectadas por el temporal. Europa Press

La Junta de Andalucía presentará este martes el plan 'Andalucía actúa' para iniciar la fase de recuperación de los daños materiales tras los daños de los temporales. Solo en el arreglo de la red viaria, la comunidad invertirá 500 millones de euros.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció este domingo en el polideportivo de Ronda a los más de 500 vecinos de Grazalema que podrán volver a sus casas de manera progresiva.

Lo harán por fases, dependiendo de los informes técnicos para no tener ningún problema de seguridad. Tras diez días desalojados, los vecinos recibieron este domingo la mejor de las noticias.

Y también les anunció la puesta en marcha del plan Andalucía Actúa. Con el mismo se ha ajustado el presupuesto de distintas consejerías para hacer frente a los daños materiales que han causado los últimos temporales en varias zonas de Andalucía.

El programa, que entrará en funcionamiento de forma inmediata, destinará recursos económicos para reparar con urgencia infraestructuras básicas como centros de salud.

También otras medidas específicas enfocadas a la reactivación de los sectores económicos más perjudicados, entre otras iniciativas.

Juanma Moreno explicó que se trata de "un plan abierto" porque aún no están cuantificados los daños al 100%. No obstante, ya tienen claro que lo más urgente es actuar para reparar la red viaria y evitar la desconexión territorial.

Solo para carreteras, el plan destinará 500 millones de euros. Esta cantidad, más las que considere la Administración andaluza, se unirán a los presupuestos de los propios ayuntamientos, diputaciones, el Estado y la Unión Europea.

El Ejecutivo "activará todos los recursos económicos" para paliar los efectos del temporal en la comunidad, incluido el Fondo de Contingencia y el de Solidaridad de la UE, según anunció hace una semana en Córdoba la ministra de Hacienda y candidata del PSOE, María Jesús Montero.

Solo en daños en el sector agrario, COAG habló de la impactante cifra de 3.000 millones de euros al dejar inservible el 20% de los cultivos.

La semana pasada se constituyó la mesa de trabajo para evaluar los daños. A la misma asistieron los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz; la de Hacienda, Carolina España; el de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco; la de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y la de Empleo, Rocío Blanco.

En estos momentos y ante la tregua que darán las lluvias en los próximos días, la Junta rebajó el nivel de emergencia al 1.

Durante su visita a los vecinos de Grazalema, que esperan ansiosos poder volver a sus casas, Moreno destacó "la relación fluida y de cooperación" entre las administraciones. "Es lo que piden los ciudadanos en momentos tan difíciles".

Moreno puso también como ejemplo la cooperación entre los alcaldes de Ronda y de Grazalema, María Paz Fernández del PP, y el de Grazalema, Carlos Javier García del PSOE.

"No han existido colores, sino un solo objetivo de ayudar y aliviar la situación que están viviendo estas familias". Unas familias que poco a poco irán volviendo a la normalidad en esta misma semana.