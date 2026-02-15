De Córdoba a Tokio: así es Brian, el único andaluz que irá en el Barco de la Juventud Mundial con su túnica de nazareno

"Mi nombre es Brian Bujalance, tengo 27 años y soy de Nueva Carteya". Así se presenta el único andaluz que navegará en el Barco de la Juventud Mundial entre Bangkok y Tokio a gastos pagados por el gobierno nipón.

En el barco, este cordobés llevará la túnica de nazareno de la hermandad de su pueblo y aceite de oliva que le ha regalado una cooperativa de la localidad, que pasa por poco de los 5.000 vecinos.

Pero, ¿qué es el Barco de la Juventud Mundial? Se trata, explica, de un proyecto del Gobierno de Japón por el que "hasta 200 jóvenes de todo el mundo" navegarán entre Tailandia y Japón.

Es una suerte de convivencia marítima "con el objetivo de fomentar el entendimiento intercultural, la cooperación internacional y el activismo juvenil", añade. Durante el trayecto, "haremos también paradas en Aichi y Okinawa antes de concluir el recorrido a mediados de marzo en Tokio", explica Bujalance.

A él le ha tocado compartir camarote con un joven de Palaos. "Es un país de menos de 20.000 habitantes", explica.

Brian Bujalance. El Español Córdoba

"Durante un mes, vamos a convivir a bordo del barco Nippon Maru con participantes de once países: Camerún, Canadá, Chile, Grecia, Jamaica, Mongolia, Mozambique, República Dominicana, Nueva Zelanda, Palaos y el país anfitrión y organizador de la iniciativa, Japón".

A sus 27 años, la vida de este cordobés ya es bastante movida. Ha vivido en Lisboa y Bangkok porque es periodista y trabaja para la agencia EFE. Desde el país asiático ganó una plaza para el ente público en Madrid, pero justo cuando vino a España le dieron plaza en este proyecto.

Vuelta a Bangkok. "Me voy a llevar aceite de oliva virgen extra de mi pueblo, que una cooperativa lo ha regalado, así como también la ropa de Nazareno de la Cofradía de la Virgen de los Dolores de mi pueblo, de la que soy cofrade, para mostrar la Semana Santa durante la presentación nacional que hará España", explica.

Porque, además de navegar y festejar -es un barco con 200 jóvenes-, tendrán recepciones del más alto nivel. Se espera que conozcan a políticos de primer orden de Japón y que tengan, incluso, una recepción con la familia imperial de Japón.

Juventud

Más de 400 españoles presentaron su candidatura para esta edición, de la que finalmente fuimos seleccionados nueve jóvenes a través de la Embajada del Japón en España, con la colaboración del Consejo de la Juventud de España (CJE) y de la SWYAA Spain (la asociación de antiguos alumnos españoles que han participado en el programa).

Junto a Brian Bujalance, representarán a España Edu Aretxaga (Navarra), Dolça Collado (Cataluña), Xian Faro (Galicia), Claudia Lera (Asturias), Adrián Morcillo (Cataluña), Paula Nadal (Islas Baleares), Asensio Sabater (Murcia) y Sol Vázquez (Madrid).

En realidad Brian -que no es que tenga antepasados extranjeros, su nombre se debe a que sus padres eran seguidores de la serie adolescente Sensación de Vivir-, no tenía pensado embarcarse en este viaje. Pero una amiga le convenció.

Bandera

La misma amiga, comenta, que no se apuntó. Y al final la plaza ha sido para él. Esta pasada semana le recibieron tanto el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre. Posó orgulloso para las fotos con una bandera de Andalucía que se llevará al viaje.

Cuando se enteró de que le habían elegido, lo primero que hizo fue llamar a sus padres. "Yo les decía que tenía muchísimas ganas de participar en un proyecto así donde participan 200 personas de 12 países, la mitad de ellas de Japón, que es el país que organiza el programa", señala.