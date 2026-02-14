Montero anuncia 100.000 viviendas para Andalucía vinculadas a la financiación que recibiría con su nuevo modelo

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero promete la construcción de hasta 100.000 viviendas en Andalucía en seis años si llega a la presidencia, 60.000 de ellas en régimen de alquiler. La financiación de estas viviendas dependería de la aprobación de su nuevo modelo de financiación, que aportaría 5.700 millones de euros anuales extra a Andalucía. Montero asegura que derogará la nueva Ley de Vivienda andaluza en sus primeros cien días de gobierno y propone ofrecer suelo gratuito a promotores, con viviendas VPO más baratas y facilidades para jóvenes compradores.

La candidata del PSOE andaluz a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha arrancado la precampaña electoral en la comunidad con un anuncio relacionado con el quinto pilar del bienestar, la vivienda.

Y para ello ha recurrido a la cuna del sanchismo, la localidad sevillana de Dos Hermanas, para anunciar que en seis años, si consigue ser presidenta de los andaluces, construirá hasta 100.000 viviendas. 60.000 de ellas, además, serían en régimen de alquiler, en los próximos seis años.

Para su construcción María Jesús Montero usará una parte de los 5.700 millones de euros anuales que Andalucía recibiría de más si se aprobara el nuevo modelo de financiación propuesto el pasado mes de enero por ella misma como ministra de Hacienda.

"Si todas las administraciones nos unimos podemos construir un parque de viviendas, claro que se puede", ha asegurado María Jesús Montero junto a las críticas que ha lanzado hacia el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en materia de vivienda.

De hecho, ha anunciado que en los primeros cien días de gobierno derogará la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor el pasado 24 de enero, porque, a su juicio, "se ha hecho a prisa y corriendo y por algo será".

En un acto titulado 'Con acento' y de más de dos horas de duración, Montero ha anunciado las medidas que tomará en esta materia, que se ha convertido en uno de los principales problemas de los jóvenes andaluces y españoles.

Y lo ha hecho acompañada por su alcalde, Curro Rodríguez; el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, quienes han sacado músculo en esta materia, y por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Esta última se ha marchado del acto en cuanto ha terminado su intervención tras alabar la gestión de Montero como ministra de Hacienda, pedir el voto para ella para que sustituya a Juanma Moreno.

Entre otras medidas, Montero ha anunciado que tanto la Junta como los ayuntamientos ofrecerán suelos gratuitos a los promotores con la condición de que su precio sea entre un 15 y un 20% más barato y que un porcentaje de viviendas construidas sean de VPO.

Además se ha comprometido a eximir a los jóvenes de pagar la entrada del 20% de esas VPO cuando la compren. "Lo harán 30 años después de adquirirlas y sin intereses".