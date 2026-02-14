La izquierda andaluza se distancia del proyecto de Rufián como líder de un frente amplio nacional y pide hablar de ideas

"Representar a alguien de Algeciras a mí no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal y más útil. Y, quien quiera lo contrario, creo que se equivoca". La frase es de Gabriel Rufián, que se ha postulado como líder de un frente amplio de izquierdas para toda España.

Las declaraciones sorprendieron. ¿Por qué iba a votar un vecino de Algeciras al líder de un partido independentista catalán? ¿Por qué iba a votar a Rufián un independentista catalán que ve cómo el político se pone al frente de un proyecto españolista trasversal?

En un corrillo en el Parlamento de Andalucía, poco antes de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se sometiese a la sesión de control de los jueves, un líder de izquierdas respondía con sorna esta semana a la pregunta de si su formación ve con buenos ojos un frente amplio con Gabriel Rufián a la cabeza. El resumen de su argumento era fácil: que no cuenten con ellos.

Más clara ha sido Inma Nieto, líder de Por Andalucía, formación que aglutina a IU, Podemos y otros grupos de izquierda en la comunidad. "Las iniciativas de referentes de la izquierda para abrir espacios de diálogo y reflexión colectiva son siempre positivas", señala a El Español.

"Así lo entendemos y practicamos en Izquierda Unida, y así se ha materializado por nuestra parte en todos los ámbitos en los que compartimos y convivimos con otras fuerzas políticas. A esa vocación responde también el trabajo de Antonio Maíllo como coordinador federal de IU.", señala a El Español.

En boca de una siempre comedida Nieto, poco dada a las estridencias y sí a las reflexiones de calado más fino, viene a ser que aprecian el esfuerzo por la unidad,y que es algo que su formación hace mucho tiempo. Antes de que Rufián se pusiera bajo el foco del posible liderazgo. Gracias, pero no. Ahora, por lo menos, no.

Sobre la cuestión de que Rufián hablase de Algeciras también se pronuncia Nieto. Ella misma es del Campo de Gibraltar. "La elección de una ciudad como Algeciras por parte de Rufián para explicitar su posición entiendo que es fruto del azar, o quizás la ha elegido por pura distancia geográfica. No es relevante", descarta.

"Sí lo es buscar puntos de encuentro, analizar la situación que atraviesa nuestro país y sus causas, y hablar con honestidad política de qué estamos dispuestos a hacer para tejer alianzas con las que afrontar los desafíos futuros, con participación real de la sociedad", señala la líder de izquierdas.

Es desde ese "ángulo" en el que su formación trabaja. "Saludamos la labor de cuantas personas afronten ese reto", cierra.

La idea de una candidatura que aglutine el voto de partidos de izquierdas y de corte independentista es complicada, reconocen en privado las fuerzas en Andalucía. ¿Cómo se le explica a un andaluz que vote por alguien que en el Parlamento pide privilegios para su región?

Fuentes justamente de IU, que estaban sobre aviso con la propuesta de Rufián explican a este periódico que el catalán habría hecho hace semanas una ronda de llamadas a personas destacadas de su ámbito ideológico.

Las consultas no habrían sido un clamor porque se presentase. El catalán, señalan las mismas fuentes, se sabe popular en espacios donde por ahora solo llega la derecha como las redes sociales. Caladero de voto joven.

Eso, añadían, no era suficiente. Aunar tantas sensibilidades -y tan heterogéneas- es complicado. Más aún, añadían, cuando no hay fecha para las elecciones. Una candidatura antes de tiempo quema al mejor candidato. Y tampoco está claro que lo sea, concluían. En Andalucía, al menos ahora, no parece que haya apoyo a la idea de un Rufián candidato.