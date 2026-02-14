Elías Bendodo, durante su intervención en el consejo de alcaldes del PP de Málaga.

Elías Bendodo arremete contra Sánchez: "Su Gobierno es más independentista que municipalista"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP asegura que es el Ejecutivo "más productivo de la historia democrática de nuestro país en fraudes y escándalos".

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este sábado que el Gobierno de España "resiste pero no gobierna" y ha denunciado que además "maltrata" a todo lo que tiene que ver con el municipalismo y con los alcaldes.

Bendodo, que ha participado en Málaga en la reunión del consejo de alcaldes del PP, ha asegurado que el día a día de España "lo llevan los alcaldes, los presidentes de las diputaciones y los presidentes de los gobiernos autonómicos".

Ha reiterado que el Ejecutivo "aguanta pero no gobierna, malgobierna" porque el presidente Pedro Sánchez "hace mucho tiempo que se fue del Gobierno; no se ha ido físicamente por desgracia, pero se ha ido de la gestión. El presidente del Gobierno se ha ido del día a día, de los asuntos que importan a la gente", ha dicho.

Ha asegurado que "el Gobierno sanchista es más independentista que municipalista" y ha incidido en que "castiga" a los ayuntamientos porque no gobierna en la mayoría de ellos.

"Es sin duda el más productivo de la historia democrática de nuestro país en fraudes y escándalos", ha dicho del Ejecutivo, al que ha reclamado un plan específico de recuperación para Andalucía después de los temporales en el que "meta el hombro" y la Unión Europea "también se implique al máximo".

Bendodo ha dicho que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ya lo ha pedido, pero que se está a la espera de una respuesta, porque "en este tema no debe haber ni colores ni partidos; los andaluces tienen que sentir que ante una catástrofe tienen un Estado que les ampara y les respalda, y eso está por ver todavía".

Ha alabado por el contrario la gestión "providencial" de Moreno, de quien ha dicho que "ha estado a la altura", tanto durante el temporal como después del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero.

Además ha trasladado el agradecimiento del PP a los servicios de emergencia, a instituciones y alcaldes que "han trabajado y siguen trabajando para que la situación vuelva a la normalidad, así como a la responsabilidad de los andaluces en su conjunto".