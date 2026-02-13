Antonio Maíllo moviliza a la izquierda del PSOE y se niega a dar por perdida la Junta: "No todo el pescado está vendido"

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, asegura que las elecciones andaluzas aún no están decididas y rechaza que "todo el pescado esté vendido". Maíllo considera que un tercer mandato del actual presidente, Juanma Moreno (PP), sería insostenible para los servicios públicos de Andalucía. El candidato de Izquierda Unida defiende la necesidad de un proyecto de renovación a la izquierda y critica el deterioro de los servicios públicos bajo el PP. Maíllo llama a la movilización de la sociedad andaluza, apela a la rebeldía ciudadana y pide apoyo incluso al votante conservador descontento con la gestión del PP.

El coordinador general de Izquierda Unida y candidato a la Presidencia de la Junta por Por Andalucía, Antonio Maíllo, cree que las elecciones en la región no están decididas.

"No me resigno a que todo el pescado esté vendido", ha señalado el político de izquierdas en el acto de presentación de su candidatura, en Sevilla.

Para el líder de izquierdas, los comicios son clave porque los servicios públicos de Andalucía "no aguantan un tercer mandato" del actual presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno.

Esas dos ideas han sido centrales en el discurso de Maíllo: el partido electoral está abierto y Andalucía necesita una renovación a la izquierda en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

En su 'puesta de largo' como candidato, el espacio reservado por Por Andalucía se quedó pequeño. Maíllo moviliza, pero está por ver que ese efecto se mantenga hasta las elecciones, que han de celebrarse entre mayo y junio de este año.

La coalición, formada por Izquierda Unida, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, da por el momento sensación de movilización de su electorado en un momento en que el PSOE no logra animar a los suyos en los comicios de Extremadura o Aragón.

En un formato de entrevista, el candidato defendió la necesidad de su proyecto político en un contexto marcado, a su juicio, por una extrema derecha que “ha salido del armario” y una derecha que cree que “puede domarla pero es indomable”.

Durante su intervención, reivindicó la “dignidad” del pueblo andaluz, rechazó que la juventud sea mayoritariamente de extrema derecha y sostuvo que el actual es un momento “histórico” para impulsar un proyecto de “profundización democrática”, frente a otro que calificó de “profundamente antidemocrático”.

Maíllo pidió también el apoyo del votante “conservador” que, según dijo, no comparte los “destrozos sociales” del PP, y criticó el “deterioro” de los servicios públicos durante los dos mandatos de Moreno, que atribuyó a una “planificación del modelo de hegemonía de la patronal privada convertida en negocio”.

El dirigente de IU afirmó además que Moreno “ha perdido ya la mayoría absoluta” y señaló que el objetivo en las próximas elecciones es que “pierda el gobierno”. “Voy a hacer todo lo que pueda, porque, aunque estoy muy canijo, voy a dejarme todo”, afirmó.

Finalmente, rechazó la idea de que “todo el pescado esté vendido” y apeló a la “rebeldía” de la sociedad andaluza para propiciar el cambio político, instando a la ciudadanía a guiarse por “lo que ven sus ojos” y no por la resignación.