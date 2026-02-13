Andalucía exige fecha "con urgencia" para recuperar el AVE a Madrid con la cuenta atrás de la temporada alta turística

Las claves nuevo Generado con IA La conexión de AVE entre Andalucía y Madrid sigue interrumpida tras el accidente de Adamuz, donde murieron 46 personas, y aún no hay fecha para su restablecimiento. El Gobierno andaluz exige al Ejecutivo central que actúe con urgencia para recuperar la conexión, ya que la situación afecta gravemente al turismo y la economía de la región. La falta de AVE complica la movilidad general, especialmente de cara a la temporada alta turística y la inminente Semana Santa, generando también un fuerte impacto en sectores como el alquiler de coches y los vuelos. La Junta de Andalucía reclama además conocer las causas del accidente y la adopción de medidas para evitar que se repita una tragedia similar.

La conexión de alta velocidad entre Andalucía y Madrid sigue interrumpida tras el accidente de tren de Adamuz donde murieron 46 personas. Hace de eso casi un mes y el Gobierno central no ha dado aún fecha para que el servicio vuelva a estar en funcionamiento.

Eso ocurre, además, cuando se aproxima la temporada alta de turismo que a Andalucía llega con las fiestas de la primavera en cada provincia. También complica, además, la movilidad general entre la comunidad y la capital.

Por eso el Gobierno andaluz ha reclamado este viernes que de forma "urgente" el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ponga a "trabajar" para retomar la conexión entre Andalucía y Madrid por AVE.

Así lo ha señalado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, quien ha advertido que ese accidente ferroviario "se está convirtiendo y se puede convertir en un golpe muy serio al turismo".

Con esta premisa ha instado al Gobierno a que de igual forma que hizo con el problema de las Cercanías (Rodalíes) de Cataluña con un desplazamiento sobre el terreno de un secretario de Estado en el caso de Andalucía "le pedimos a la vicepresidenta del Gobierno, a la señora Montero que se traiga al ministro Puente".

"No pasa nada si viene el ministro y le da solución a un problema tan importante que tenemos aquí en Andalucía", ha sostenido la consejera y portavoz del Gobierno andaluz.

España ha reclamado que "debemos anticiparnos" ya que ha esgrimido en este sentido que "estamos a las puertas de una Semana Santa".

Ha sostenido que tras el accidente de Adamuz "estamos aislados, incomunicados", para subrayar entonces que no se trata de "un simple trastorno" para las personas que tengan que desplazarse a Madrid o a otras partes de España.

Ha señalado entonces la repercusión de esa incomunicación por tren en el turismo, actividad sobre la que ha recordado "de la que tanto dependemos", situación que ha llevado al Gobierno andaluz a ponerse "ya en contacto no solo con el sector turístico, sino con la actividad económica en general".

"Andalucía no puede estar incomunicada, Andalucía no puede estar aislada permanentemente y necesitamos una fecha cierta para ese restablecimiento de conexiones ferroviarias", ha reclamado la consejera y portavoz.

Como añadido al problema económico ha planteado España que "también es necesario conocer la verdad, conocer qué pasó", y que de esa forma "se adopten las medidas necesarias para que no vuelva a producirse nunca jamás".

La consejera y portavoz ha recordado que el miércoles, día 18, "se cumplirá lamentablemente ya un mes del terrible accidente de Adamuz" y que desde entonces los mensajes que ha ofrecido el Gobierno para la recuperación de la actividad ferroviaria entre Andalucía y Madrid ha pasado de "un arreglo por diez días" al primer mes de aniversario de la catástrofe que le costó la vida a 46 personas.

"Tenemos ciudades como Málaga, Sevilla, que están sufriendo los efectos de la incomunicación", ha remachado su reflexión en este sentido.