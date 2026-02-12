Carta a Sánchez de Fidel, hijo de una víctima de Adamuz: "Oír excusas y no responsabilidades es un golpe más"

Fidel en una foto reciente con sus sobrinos, su hermano y su madre, fallecida recientemente en el accidente de Adamuz.a, no termine de destrozar España" Cedida

El dolor en Huelva sigue latente tres semanas después del accidente ferroviario de Adamuz que se llevó por delante la vida de 46 personas. Más de la mitad, vecinos de esta provincia.

El onubense Fidel Sáenz, hijo de Nati de la Torre, una de las víctimas, ha escrito una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su intervención en el Congreso sobre el accidente titulada 'A quien olvidó a su gente'.

Lamenta que su discurso haya sonado más a excusa y a estrategia que a la asunción de responsabilidades, lo que demuestra que "hoy, las víctimas, siguen sin importar".

"Escuchar promesas de inversión como reacción a la tragedia es reconocer implícitamente que antes no se hizo lo suficiente. Y escuchar excusas en lugar de responsabilidades es un golpe más para quienes ya no podemos abrazar a nuestros seres queridos", remarca en su escrito.

Los dos hijos de Fidel, de 10 y 11 años; su hermano Luis Carlos; uno de sus sobrinos, de 9; y su madre, más conocida como la abuela Nati -todos presentes en la foto que ilustra la noticia-, viajaban en el tren Alvia con destino a Huelva tras pasar un fin de semana en Madrid donde vieron el musical 'El Rey León'.

Cree que cuando un Estado falla "no basta con cifras", tampoco con promesas, ni con anunciar millones para "arreglar lo que durante años se descuidó".

También, que un gobierno que "no sabe pedir perdón cuando mueren ciudadanos pierde autoridad moral; un gobierno que prioriza su imagen sobre el dolor humano se aleja de la gente a la que dice representar y un gobierno que responde con estrategia, en lugar de empatía, demuestra que ha olvidado para qué existe el poder público".

Fidel, hermano de Liliana, quien leyó el discurso en nombre de las víctimas en el funeral de Huelva, asegura ser cristiano y creer en el perdón, pero este empieza "por el reconocimiento del error y, hasta hoy, lo que hemos visto no ha sido humildad, sino defensa propia".

"Mi madre no era un daño colateral, era una vida, y la vida de un ciudadano debería ser lo primero que un gobierno defiende", insiste en el escrito.

Por último, confiesa que ha escrito la carta entre lágrimas, pero también con firmeza. "La dignidad de mi madre merece algo más que excusas y España merece gobernantes que sientan el sufrimiento como propio".

Y hasta que eso ocurra, Fidel asegura que seguirá alzando la voz, porque cree que "si le dolieran las víctimas habrían pedido perdón sin matices" y asumirían responsabilidades "sin esperar a que la presión les obligue".

Es la misma línea que ha seguido en su discurso el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Este ha reprochado a Pedro Sánchez que "si con 47 muertes tampoco pide perdón y depura responsabilidades, es mejor que se vaya y no vuelva al Congreso".

En su turno de réplica al presidente del Gobierno, el líder popular ha recriminado al jefe del Ejecutivo que continúa con "su soberbia" y sin explicar con claridad qué ocurrió en el accidente de Adamuz.

No es la primera vez que el hijo de Nati se dirige a Sánchez a través de este tipo de misivas en sus redes sociales. Hace unos días, le recriminó al presidente que dijera unos días antes en un mitin en Aragón que, "desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde".

"Resulta doloroso comprobar que quien llega a acuerdos políticos con quienes han respaldado el terror, muestre tanto recelo ante un acto religioso que solo busca consuelo, respeto y dignidad para los muertos", señalaba Fidel. "Tal vez porque teme más una cruz que al propio Bildu".

Es ahí cuando le pide que "no termine de destrozar España" después de que a ellos el accidente ferroviario les haya "destrozado la vida".