La Junta pide al Gobierno ayudas estatales y europeas contra las inundaciones: "Los daños son millonarios"

El Ejecutivo andaluz ha pedido al Gobierno central que active ayudas tanto estatales como europeas, así como flexibilización de reglas fiscales para abordar la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones producto de las borrascas que afectan a la comunidad.

Aún no se sabe cuánto dinero será necesario para abordar los efectos de las lluvias. "Los daños son millonarios y las ayudas también lo serán"; ha señalado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.

La también portavoz ha pedido al Gobierno central la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (UE) así como el Fondo de Contingencia.

España también ha pedido que la Junta pueda usar los remanentes del Presupuesto así como el superávit para paliar los efectos de los temporales.

Para esto, el Gobierno andaluz ha mandado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que han trasladado que se pueda aplicar en Andalucía lo mismo que se hizo con La Palma cuando la erupción de su volcán.

