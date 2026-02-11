La Guardia Civil abate a un hombre "en actitud extraña" que les amenazó con matarles con un cuchillo en Huelva

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil abatió a tiros a un hombre que les amenazó con un cuchillo en una finca de Almonte, Huelva. El individuo mostraba una actitud extraña, gritando y esgrimiendo un arma blanca, según testigos que alertaron a las autoridades. El atacante se abalanzó sobre uno de los agentes, lo que llevó a los guardias a disparar tras intentar disuadirle con disparos al aire. El agente implicado resultó lesionado y fue trasladado al hospital; la Guardia Civil investiga las causas del suceso.

Agentes de la Guardia Civil han abatido a tiros a un hombre que les amenazó con matarles con un cuchillo en un campo de Huelva.

Los hechos, señalan las mismas fuentes, se produjeron en una finca de Almonte, en la provincia de Huelva de madrugada.

Los miembros del Instituto Armado llegaron al lugar de los hechos alertados por testigos que habían llamado para denunciar que había en la zona un hombre con "actitud extraña, gritando y esgrimiendo un arma blanca dentro de unos módulos de descanso" de dicho campo.

Una vez allí el hombre salió al encuentro de los agentes de la Guardia Civil y les amenazó con matarles. La actitud provocó que los miembros del Instituto Armado dispararan al aire para disuadir al atacante.

Pero no funcionó. De hecho, el hombre se abalanzó contra uno de los agentes y ambos cayeron al suelo, donde el atacante intentó matarle con el cuchillo que portaba.

Fue entonces, señalan fuentes de la Benemérita, cuando dispararon al atacante y acabaron con su vida.

"A su llegada, los servicios médicos certificaron la muerte del atacante", explican desde la Guardia Civil.

El agente acabó lesionado a consecuencia de la caída y tuvo que ser trasladado al hospital. La Guardia Civil investiga las causas del suceso, añaden.