Las borrascas han provocado daños de al menos 500M€ en las carreteras de Andalucía y hay 38 aún cortadas

Las borrascas han provocado daños en las carreteras de Andalucía que la Junta, en una previsión muy preliminar, cifra en al menos 500 millones de euros.

Así lo ha señalado la consejera de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, quien ha señalado que están atentos a posibles corrimientos de tierras o movimientos en las carreteras tras los temporales.

"Tenemos que estar muy atentos a todo lo que sucede en las carreteras porque cuando seque el terreno, hay movimientos", ha explicado la consejera en una entrevista en Canal Sur Radio.

"Quiero trasladar a los ciudadanos que son momentos complicados y que todos los servicios están atentos para que no suceda nada más grave", ha sostenido la titular de Fomento.

Tras la sucesión de temporales que ha vivido la comunidad, hay hasta 38 carreteras de titularidad de la Junta que siguen cortadas al tráfico en su totalidad.

Carreteras afectadas

Otras 110, ha detallado la consejera, tienen cortes parciales por los daños causados por las fuertes lluvias.

La provincia que más incidencias tiene es Cádiz, ha apuntado la consejera, que ha garantizado que "estamos intentando en todo momento que ningún municipio quede aislado, trabajando mañana, tarde y noche para reabrir de manera provisional carreteras".

En relación a la situación del AVE tras la tragedia de Adamuz, la consejera ha reprochado que Andalucía "no tiene ningún tipo de fecha" sobre su reapertura.

"Desde la lealtad, necesitamos conocer y saber qué ha pasado. Necesitamos que se revise la totalidad de la línea y que cuando tengamos la información sobre cuándo vamos a recuperar la conexión ferroviaria de Andalucía que se le traslade a los andaluces".