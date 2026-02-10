El Gobierno declara zonas catastróficas las áreas de Andalucía afectadas por las inundaciones del temporal

Las claves nuevo Generado con IA El Consejo de Ministros ha declarado zonas catastróficas varias áreas de Andalucía afectadas por las recientes inundaciones. Ayuntamientos, vecinos y comerciantes podrán acceder a ayudas tras los graves daños causados por las borrascas, con pérdidas superiores a 3.000 millones en el sector agrario. Unas 12.000 personas fueron evacuadas y aún hay numerosas carreteras y servicios ferroviarios interrumpidos en Cádiz, Málaga, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla. La Junta de Andalucía y el Gobierno mantienen dispositivos de vigilancia y recuperación en las zonas más afectadas, centrados en la seguridad y restauración de infraestructuras.

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a las áreas de Andalucía afectadas por las borrascas que han golpeado a Andalucía durante las dos últimas semanas.

Este es el primer paso para que ayuntamientos, vecinos y comerciantes puedan acceder a las ayudas que se derivan de una situación de emergencia como la que han vivido.

El Gobierno aprobará la próxima semana un nuevo decreto con medidas concretas, según ha explicado tras el Consejo de Gobierno la ministra portavoz, Elma Saiz.

En estos momentos, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía están realizando estimaciones sobre el terreno del impacto económico del tren de borrascas para liberar las ayudas.

Tan solo en daños en carreteras, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, los estimó en más de 500 millones de euros, mientras que el sector agrario ha cifrado las pérdidas en 3.000.

Zonas como el Campo de Gibraltar, Grazalema, Ronda o áreas rurales de Jerez de la Frontera o Jaén han sufrido especialmente los efectos de las inundaciones y de los fuertes vientos.

Casas anegadas, explotaciones ganaderas y agrícolas bajo el agua o carreteras destrozadas son los efectos de un tren de borrascas que dejaron casi 12.000 evacuados de sus domicilios, que han podido ir volviendo poco a poco.

Inundaciones

Mientras, la Junta mantiene un dispositivo de vigilancia sobre las zonas más afectadas por las lluvias.

Así, el Comité de Operaciones del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) mantiene despliegues este martes en hasta trece escenarios operativos en 30 municipios de Cádiz, Málaga, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla.

En cuanto a las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene en estos momentos hasta 179 carreteras afectadas por los efectos del temporal.

Los trabajos, coordinados por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), se centran fundamentalmente en la vigilancia y seguimiento de los cauces, ríos y embalses.

También en la revisión, evaluación técnica y recuperación de infraestructuras, así como atención a evacuados, además de la respuesta ante emergencias, ha detallado la Junta en una nota de prensa.

En Cádiz se trabaja en Grazalema, Alcalá de los Gazules, Zahara de la Sierra, San Martín del Tesorillo, Alcalá del Valle, Villaluenga del Rosario, Torre Alháquime, Ubrique, Barbate, Jerez de la Frontera y Algeciras.

En Málaga se actúa en Benaoján, donde continúan varios núcleos de la población desalojados, Igualeja, Jimera de Líbar, Cartajima, Cortes de la Frontera, Gaucín, Benalauría, Comares, Serrato, Pujerra, Casares y Ronda.

En Sevilla, Lora del Río, Écija y El Palmar siguen centrando la atención, mientras que en la provincia jiennense hay despliegue en Santiago-Pontones y Jódar; en Córdoba se trabaja en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la capital, y en Almuñécar en Granada.

La madrugada ha discurrido de forma "tranquila y sin apenas incidencias" en las salas del 112. La noche sólo ha dejado seis cuestiones relacionadas con el río atmosférico.

El temporal también afecta al tráfico ferroviario en Andalucía y provoca, a las 8,00 horas, la interrupción del servicio en los tramos de Cercanías Sevilla (C1 entre Lora del Río y Los Rosales y entre Las Cabezas de San Juan y Lebrija, y en la C3 en todo su recorrido), junto con la línea Sevilla-Zafra, entre Los Rosales y Villanueva del Río-Minas.

El trayecto Córdoba-Bobadilla-Algeciras permanece cerrado en los tramos Valchillón-Torres Cabrera y Algeciras-Bobadilla y el Córdoba-Linares-Baeza está interrumpido entre Córdoba y Linares-Baeza.

La línea Huelva-Zafra no se puede prestar entre Jabugo-Galaroza y Valdelamusa, al tiempo que permanece sin servicio la AV Antequera-Santa Ana - Málaga-María Zambrano en la provincia malagueña.