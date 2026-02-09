Pedro Sánchez insiste en que las ayudas por el temporal se activarán tras evaluar los daños, pero evita fecha concreta

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez destaca la importancia de una respuesta conjunta del Gobierno central y la Junta de Andalucía ante los daños provocados por la borrasca. El presidente del Gobierno asegura que las ayudas se activarán tras evaluar los daños, pero no especifica fechas ni cantidades. El alcalde de Huétor Tájar reclama celeridad en la llegada de ayudas, especialmente para el sector agrícola, gravemente afectado por las inundaciones. Sánchez afirma que la vicepresidenta María Jesús Montero lidera la valoración de los daños y que el ministro de Agricultura visitará pronto la zona afectada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado de nuevo la "importancia" de la "respuesta común" del Ejecutivo central y andaluz ante la borrasca que castiga a la comunidad desde hace una semana y ha insistido en que las ayudas llegarán cuando valoren los daños, aunque sin dar una fecha concreta ni cantidades.

"La respuesta común es muy importante, es lo que piden los ciudadanos y es lo que estamos haciendo", ha señalado el presidente del Gobierno, que este lunes visita Granada y Jaén para ver sobre el terreno los efectos de las lluvias

"Es de justicia reconocer la labor de unos servidores públicos", ha añadido, grupo en el que incluye a los que dependen de la Administración General, pero también los de los ayuntamientos y los de la Junta de Andalucía.

Sobre las posibles ayudas que reclaman tanto las administraciones locales como la regional así como los ciudadanos afectados por las fuertes lluvias, Sánchez ha evitado fechas o cantidades por ahora.

"El Gobierno, cuando se supere del todo la borrasca, vamos a poner en marcha todos los mecanismos para saber el alcance de los daños y afrontar la reconstrucción", ha asegurado el presidente del Gobierno.

Alcaldes

"Contad con la ayuda de la Administración General y la prontitud de la llegada de las ayudas", ha añadido ante el alcalde de Huétor Tájar, Francisco Delgado, quien ha estado en el acto junto con la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

"La vicepresidenta -ha detallado Sánchez- está al frente" de la cuestión de la valoración y ayudas, ha indicado Sánchez. En breve, además, el ministro de Agricultura, Luis Planas, "va a estar en la zona".

Delgado, el alcalde de Huétor Tájar, ha pedido prontitud en las ayudas. El primer edil ha recordado que solo en su pueblo el 80 por ciento de los vecinos viven del campo y que la campaña agrícola -del espárrago, en su caso-, empieza en dos semanas.

"Bajo el agua"

"Somos 11.000 vecinos y el 35 por ciento del espárrago está bajo el agua", se ha lamentado el alcalde, quien ha pedido a Sánchez "que se haga la declaración de zona catastrófica" así como que lleguen "ayudas máximas en viviendas y sobre todo en la agricultura".

"Cuento y confío en que el Gobierno de España va a estar con nosotros", ha añadido.