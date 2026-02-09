Muere una agente de la Policía Nacional en un accidente de tráfico en Jerez cuando volvía de ayudar en las inundaciones

Las claves nuevo Generado con IA Una agente de la Policía Nacional ha fallecido en un accidente de tráfico en Jerez. La agente, llamada Carmen y de 43 años, regresaba tras asistir en labores de ayuda por las inundaciones en Andalucía. Según fuentes locales, sufrió un colapso que provocó el accidente con su vehículo. La Policía Nacional ha transmitido sus condolencias a familiares y amigos de la agente.

Una agente de la Policía Nacional ha muerto este lunes en un accidente de tráfico cuando volvía de asistir en las inundaciones que se han producido en la zona de Jerez.

Según fuentes oficiales la agente se llamaba Carmen y sufrió un colapso, lo que provocó que se estrellara con su vehículo, señalan medios locales.

Desde la Policía Nacional han lamentado el suceso y trasladado sus condolencias a los familiares y amigos.

La mujer, de 43 años, regresaba de un servicio relacionado con las fuertes inundaciones que sufre Andalucía estos días por la sucesión de borrascas que han entrado desde el Atlántico.

