Bajan a 6.500 los desalojados en Andalucía por el temporal que da sus últimos coletazos: una casa colapsa en Cádiz

Las claves nuevo Generado con IA El temporal en Andalucía ha provocado el desalojo de casi 12.000 personas, aunque ya solo quedan 6.462 evacuados, principalmente en Cádiz. Una casa de dos plantas colapsó en Alcalá de los Gazules (Cádiz) con un hombre dentro, que salió ileso. A pesar de la mejora del tiempo, 14 ríos permanecen en nivel rojo y 186 carreteras están afectadas, especialmente en Cádiz. La Junta de Andalucía advierte de riesgos persistentes y altos costes de reconstrucción en viviendas, campos e infraestructuras.

El temporal que sufre Andalucía desde hace una semana se va retirando poco a poco. Pero aún da unos últimos coletazos, como el que ha sufrido una casa en Alcalá de los Gazules, en Cádiz, que se ha derrumbado con una persona dentro.

Según los servicios de Emergencia, la casa, de dos plantas, se ubica en el Paseo de la playa. Dentro, en el momento del colapso, había un hombre de 68 años que ha salido por su propio pie y parece ileso.

Es de los últimos episodios de un tren de lluvias que azota a la comunidad desde el inicio de la pasada semana y que ha provocado el desalojo de casi 12.000 personas. Casi la mitad han podido regresar ya a casa y Andalucía solo tiene ya a 6.462 desalojados.

Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha señalado que hay un "cambio de tendencia" en lo meteorológico, lo que da un respiro a la región.

Tanto es así que el Gobierno andaluz se plantea bajar el nivel de emergencia, que ahora está en el grado 2.

Alerta roja

Eso no quiere decir, ha puntualizado el consejero, que los problemas se hayan resuelto del todo. De hecho, en Andalucía hay ahora mismo hasta 14 ríos en nivel rojo, es decir, "con un nivel de riesgo extremo y tres embalses", de forma que hay que seguir siendo "prudentes", ha añadido Sanz.

La cifra de emergencias atendidas por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en el enjambre de borrascas que afecta a Andalucía desde el pasado 27 de enero ha superado ya la barrera de los 11.000 incidentes (11.027), de los que 2.349 han sido en Cádiz, Sevilla (1952), Jaén (1.872), Granada (1.513), Málaga (1.104), Córdoba (1.032), Almería (712) y Huelva (493).

Otro punto de atención para la Junta son las carreteras. Algunas están cortadas y otras dañadas por el agua.

"Situaciones complejas"

Así, la comunidad vive en este caso "situaciones todavía complejas en el conjunto de las provincias andaluzas que nos hacen mantener la alerta de situación operativa 2" aún hasta este martes, cuando puede bajar.

Entonces empezará, ha señalado Sanz, la fase de "recuperación", para lo que Andalucía contará con fondos propios, del Gobierno central y también ha pedido financiación a la Unión Europea (UE).

El coste de la reconstrucción preocupa. Así lo ha señalado Sanz, quien ha hablado de costes "altísimos" por los daños en viviendas, campos e infraestructuras.

Sanz ha indicado que "seguimos muy pendientes de la evolución de los cauces, presas y ríos y aunque hayan mejorado las previsiones seguimos con la guardia bien alta y extremando la vigilancia porque esta semana seguirá lloviendo" y ha subrayado que "la situación ha mejorado, pero en ningún caso ha terminado y seguimos trabajando para intentar devolver la normalidad a la comunidad lo antes posible".

La mejora de la meteorología y del estado de los cauces, ríos y embalses permitió ayer la vuelta parte de los desalojados durante el río atmosférico, aunque aún siguen desplazadas 6.462 personas en la comunidad autónoma, en su mayoría en Cádiz (4.437), Jaén (704), Málaga (556), Córdoba (537), Granada (120) y Sevilla (108).

Carreteras

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que a primera hora de la mañana, hay en Andalucía un total de 186 carreteras afectadas por el evento meteorológico: inundación o lluvias (98 vías), desprendimientos (47), daños en el firme (33), Nevada y hielo (6) y avalanchas (2).

Cádiz es la provincia con una mayor afectación con hasta 65 vías condicionadas en la circulación, seguida de Córdoba con 31, 26 en Granada, 21 en Jaén, 18 en Sevilla, 16 en Málaga, 7 en Huelva y 2 en Almería.

El consejero ha pedido a la ciudadanía que en las zonas afectadas eviten desplazamientos y extremen la precaución y, en caso necesario, se informen del estado de las carreteras antes de viajar, haciendo caso siempre de las indicaciones de los paneles informativos y operativos desplegados en las zonas.

Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado este lunes el aviso naranja --peligro importante-- por lluvias en la comarca gaditana de Grazalema hasta las 20:00 horas ante la previsión de acumulados de hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas.

La Aemet tiene también en vigor avisos amarillos -peligro bajo- por lluvias en Ronda (Málaga), Estrecho (Cádiz), Nevada y Alpujarras (Granada) y Cazorla y Segura (Jaén).

Las comarcas almerienses de Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Capital, además de la Costa granadina estarán, asimismo, en nivel amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

En la zona de Poniente y Almería capital, en el Estrecho (Cádiz) y en la Costa de Granada permanecerá activo el aviso amarillo por fenómenos costeros con vientos de hasta 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.