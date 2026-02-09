Andalucía mantiene cerrados 32 colegios de toda Andalucía por el temporal, sobre todo en Cádiz y Sevilla

Las claves nuevo Generado con IA Un total de 32 colegios permanecen cerrados en Andalucía debido al temporal, especialmente en las provincias de Cádiz y Sevilla. La suspensión de clases presenciales afecta principalmente a Cádiz, donde 15 centros educativos no podrán abrir. Se han visto afectadas 85 rutas de transporte escolar en Andalucía, la mayoría en la provincia de Cádiz. Las clases continúan de forma telemática en los centros afectados, mientras se restablecen las condiciones de seguridad.

Andalucía mantiene para mañana martes, 10 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.

En total son 32 los centros afectados, de los que 15 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.

Datos de suspensión de las clases presenciales el 10 de febrero:

Almería: 0

Cádiz: 2 localidades (6 centros) y 13 centros de distintos municipios

Córdoba: 0

Granada: 1 centro educativo

Huelva: 0

Jaén: 3 centros educativos

Málaga: 2 centros educativos

Sevilla: 7 centros educativos

Total: 32 centros educativos

Además, existen rutas de transporte escolar en las que no se podrá prestar el servicio el día 10 de febrero por problemas en los accesos o cortes de carretera:

Almería: 0

Cádiz: 76

Córdoba: 1

Granada: 1

Huelva: 0

Jaén: 4

Málaga: 3

Sevilla: 0

Total: 85 rutas de transporte afectadas sin servicio

CÁDIZ:

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:

Grazalema y Torre Alháquime.

Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

El Portal- Jerez de la Frontera:

CEIP Virgen del Mar

Jerez de la Frontera:

EI Rocinante

La Ina- Jerez de la Frontera:

CEIP La Ina

El Torno- Jerez de la Frontera:

CEIP Guadalete

Olvera :

IES Sierra de Líjar

Prado del Rey:

E.I. El Azahar

E.I. La Rayuela

San Martín del Tesorillo:

IES Azahar

Ubrique:

CEIP Benafélix

EI La Esperanza

CDP Sagrado Corazón de Jesús

Zaraha de la Sierra:

CEIP Maestro Juan María Marín

EI La Rayuela

GRANADA:

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Venta Nueva (Huétor Tájar):

CPR Taxara (sede de La Fábrica)

JAÉN:

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Linares:

IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad)

EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España

Coto Ríos:

La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)

MÁLAGA:

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Cartajima:

CPR Alto Genal

SEP Los Castañares

SEVILLA:

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Algámitas:

CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’

Benacazón:

IES Virgen del Rosario

Dos Hermanas:

EI La Milagrosa

EI Nuestra Señora de Valme

Écija:

CEIP El Valle

El Castillo de las Guardas:

CEIP Peña Luenga

Villaverde del Río:

CEIP Alpesa