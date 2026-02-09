Andalucía mantiene cerrados 32 colegios de toda Andalucía por el temporal, sobre todo en Cádiz y Sevilla
Hay rutas de transporte escolar en las que no se podrá prestar el servicio el día 10 de febrero por problemas en los accesos o cortes de carretera.
Más información: Andalucía reabre todos los colegios este viernes salvo en Grazalema, zonas desalojadas o muy castigadas por el temporal
Las claves
nuevo
Generado con IA
Un total de 32 colegios permanecen cerrados en Andalucía debido al temporal, especialmente en las provincias de Cádiz y Sevilla.
La suspensión de clases presenciales afecta principalmente a Cádiz, donde 15 centros educativos no podrán abrir.
Se han visto afectadas 85 rutas de transporte escolar en Andalucía, la mayoría en la provincia de Cádiz.
Las clases continúan de forma telemática en los centros afectados, mientras se restablecen las condiciones de seguridad.
Andalucía mantiene para mañana martes, 10 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.
En total son 32 los centros afectados, de los que 15 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.
Datos de suspensión de las clases presenciales el 10 de febrero:
Almería: 0
Cádiz: 2 localidades (6 centros) y 13 centros de distintos municipios
Córdoba: 0
Granada: 1 centro educativo
Huelva: 0
Jaén: 3 centros educativos
Málaga: 2 centros educativos
Sevilla: 7 centros educativos
Total: 32 centros educativos
Además, existen rutas de transporte escolar en las que no se podrá prestar el servicio el día 10 de febrero por problemas en los accesos o cortes de carretera:
Almería: 0
Cádiz: 76
Córdoba: 1
Granada: 1
Huelva: 0
Jaén: 4
Málaga: 3
Sevilla: 0
Total: 85 rutas de transporte afectadas sin servicio
CÁDIZ:
Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:
Grazalema y Torre Alháquime.
Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
El Portal- Jerez de la Frontera:
CEIP Virgen del Mar
Jerez de la Frontera:
EI Rocinante
La Ina- Jerez de la Frontera:
CEIP La Ina
El Torno- Jerez de la Frontera:
CEIP Guadalete
Olvera :
IES Sierra de Líjar
Prado del Rey:
E.I. El Azahar
E.I. La Rayuela
San Martín del Tesorillo:
IES Azahar
Ubrique:
CEIP Benafélix
EI La Esperanza
CDP Sagrado Corazón de Jesús
Zaraha de la Sierra:
CEIP Maestro Juan María Marín
EI La Rayuela
GRANADA:
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Venta Nueva (Huétor Tájar):
CPR Taxara (sede de La Fábrica)
JAÉN:
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Linares:
IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad)
EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España
Coto Ríos:
La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)
MÁLAGA:
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Cartajima:
CPR Alto Genal
SEP Los Castañares
SEVILLA:
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Algámitas:
CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’
Benacazón:
IES Virgen del Rosario
Dos Hermanas:
EI La Milagrosa
EI Nuestra Señora de Valme
Écija:
CEIP El Valle
El Castillo de las Guardas:
CEIP Peña Luenga
Villaverde del Río:
CEIP Alpesa