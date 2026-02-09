Andalucía bate un nuevo récord turístico en 2025: 37,9 millones de viajeros y 30.000 millones de euros en ingresos

Las claves nuevo Generado con IA Andalucía alcanzó en 2025 un nuevo récord turístico con 37,9 millones de viajeros y 30.000 millones de euros en ingresos. El empleo en el sector turístico andaluz superó los 482.000 puestos de media anual, con picos de 531.000 durante el verano. El gasto medio diario por turista ascendió a 87,35 euros, un 6,8% más, y la estancia media fue de 6,2 días. Málaga lidera en número de viajeros y pernoctaciones, mientras que la diversificación ha llevado turistas a 775 municipios, incluyendo 49 que recibieron extranjeros por primera vez.

El Covid lo dejó claro. Hay que vivir la vida y el turismo se lo ha tomado al pie de la letra. Tanto que pese a las guerras internacionales, el aumento continuo del coste de la vida, el precio disparado de los hoteles o los problemas en las infraestructuras de transporte, Andalucía volvió a batir el año pasado su récord turístico.

Los datos son claros: 37,9 millones de viajeros, un 5,2% más que en 2024; 30.000 millones de euros de ingresos, un 3,8% más; y una media anual de 482.000 empleos con picos en verano en los que se alcanzaron los 531.000 ocupados, un 10% más.

Los números anuales los suele presentar el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Andalucía canceló su agenda en Fitur por el trágico accidente ferroviario de Adamuz y ha dado a conocer este lunes los datos a través de un comunicado de prensa.

“Este 2025 ha sido, sin duda, un año histórico para el turismo andaluz. Los resultados no solo superan nuestras expectativas, sino que confirman la solidez de un modelo que prioriza la calidad, el ingreso y el empleo”, señala el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal.

Las administraciones y las empresas privadas turísticas siempre dicen que prefieren más calidad que cantidad, es decir, que vengan menos turistas, pero que gasten más para que haya menos masificación. No obstante, a la hora de la verdad nadie quiere ver una estadística negativa en volumen de viajeros.

En cualquier caso se mira con lupa el gasto medio de los turistas para ver si crece o no. Si llega un turismo con poder adquisitivo medio-alto o un turismo de bocadillo.

El año pasado los turistas gastaron en Andalucía una media de 87,35 euros diarios, un 6,8% más. Estuvieron 6,2 días de media, con un gasto total de 542 euros por persona.

"Hemos dejado atrás ese modelo que priorizaba el número de turistas y ahora incidimos en el impacto que esta industria tiene en el bienestar de los andaluces. También hemos demostrado que con la aplicación de la innovación, la promoción quirúrgica y la cogobernanza somos capaces de crecer de una forma inteligente y sostenible”, explica Bernal.

Mercados y diversificación territorial

Andalucía es muy grande y ofrece todo tipo de ofertas turísticas. Desde la playa hasta la nieve, pasando por el patrimonio cultural, grandes competiciones deportivas, etcétera. La más demandada es la de sol y playa con Málaga a la cabeza en volumen de viajeros y pernoctaciones.

La mayoría de turistas son extranjeros y en 2025 alcanzaron un nuevo récord, con un 6,6% más de viajeros y unos ingresos de 20.000 millones de euros.

El campeonato mundial de motociclismo en Jerez.

El mercado nacional, por su parte, sigue siendo clave. Andalucía es el primer destino vacacional para los españoles y éstos suponen una cuota de mercado del 21% en los hoteles.

Un dato curioso que ha aportado la Consejería de Turismo es que el año pasado fueron turistas a 775 municipios andaluces y en 49 de ellos fueron por primera vez extranjeros.

Hace unos años casi todo se concentraba en la costa en verano y en las capitales. Ahora hay turistas casi todo el año y en muchos más lugares del interior, consiguiendo así diversificar la oferta y la demanda y frenar la saturación.