Cuatro personas rescatadas en Iznalloz y Pinos Genil (Granada) tras el derrumbe de sus viviendas

Los Servicios de Emergencias 112 Andalucía han rescatado en la noche de este pasado sábado, 7 de febrero, a cuatro personas tras producirse el desprendimiento de sus viviendas a causa de las fuertes lluvias que ha dejado la borrasca 'Marta' en los municipios de Iznalloz y Pinos Genil (Granada).

Según ha recogido el 112 en su balance de incidencias, el primero de los sucesos ha tenido lugar en el término municipal de Iznalloz sobre las 23,20 horas, donde el deslizamiento de una ladera sobre un corral y vivienda adyacente provocó el derrumbe parcial, concretamente parte de la cocina de una vivienda en la calle Granada.

Tras producirse este desprendimiento, los servicios del 112 y sanitarios evacuaron a los dos moradores y precintaron la vivienda ante el peligro existente y para que los técnicos municipales pudieran examinar los daños.

Por otro lado, en la localidad granadina de Pinos Genil, la Policía Local informó del desprendimiento de piedras sobre dos viviendas en la calle Abajo de Pinos alrededor de las 19,00 horas de la tarde, por lo que fueron desalojadas dos personas.