Montero asegura que destinará "todos los recursos" a Andalucía: activará el Fondo de Contingencia y de Solidaridad

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PSOE, María Jesús Montero, ha declarado que el Ejecutivo "activará todos los recursos económicos" para paliar los efectos del temporal en la comunidad, incluido el Fondo de Contingencia que el pasado sábado le pidió el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Asimismo, Montero ha afirmado que solicitará el Fondo de Solidaridad a la Unión Europea (UE) -otra petición del líder 'popular'- pero ha adelantado que el Gobierno ya demandó este sistema tras la dana de Valencia y las cuantías cubrieron "una parte muy pequeña" de los daños.

"Es el momento de que las administraciones trabajen conjuntamente y pongan todo lo que tienen de su parte", ha declarado la ministra.

Una vez más, la candidata a la presidencia de la Junta ha asegurado que el Estado declarará todos los lugares de Andalucía dañados por el tren de borrascas como "zonas gravemente afectadas".

"Al igual que hemos puesto todos los recursos personales necesarios, vamos a activar los económicos para que la gente puede volver a vivir con normalidad", ha señalado.

Situación actual

La vicepresidenta primera ha visitado este domingo la localidad de Villafranca de Córdoba, una de las damnificadas por el temporal 'Marta'.

Al término de su visita, junto a una de las expertas pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ha informado de que "parece ser que el temporal ha dado una relativa tregua".

Según la CHG, este último frente "llegó a la punta la pasada noche a su paso por la provincia de Córdoba". Ahora, la Aemet ha indicado que "la tarde-noche de este domingo vendrá otra borrasca, aunque se prevé que traiga menos precipitaciones," lo que supondría una "mejora en la situación".

Actualmente, más de 11.000 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas debido a las consecuencias del temporal.

El municipio más afectado ha sido Grazalema, en Cádiz. Alrededor de 8.000 habitantes -el pueblo entero- se vieron obligados a marcharse de la localidad a lo largo de esta semana.

En otras zonas de Málaga, Córdoba y Sevilla también se ha producido evacuaciones como "medida preventiva" ante la subida de los caudales de los ríos, ya que algunos de ellos alcanzaron el nivel rojo. Un umbral que también alcanzaron determinados embalses, teniendo que comenzar a descargar agua.

Al hilo de esto, el presidente andaluz aseguró el pasado sábado que estos ciudadanos "no volverán a sus casas hasta que no esté garantizada su seguridad". Actualmente, un grupo de expertos del CSIC se encuentran inspeccionando la situación del terreno de los puntos más afectados.

Por otra parte, Moreno destacó las "pérdidas económicas millonarias". Estas superarían los "3.500 millones de euros" si se suman las cifras aportadas por COAG Sevilla en relación al estado actual del campo andaluz y los al menos "500 millones" que tendrá que destinarse únicamente en carreteras.