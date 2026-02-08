Juanma Moreno cancela su viaje oficial a Chipre para estar en Andalucía tras el temporal y seguir su evolución

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno ha cancelado su viaje oficial a Chipre para permanecer en Andalucía y seguir la evolución del temporal. El presidente andaluz tenía previsto participar en la reunión de la Mesa Externa del Comité Europeo de las Regiones los días 9 y 10 de febrero. Moreno iba a reunirse en Chipre con el presidente de la República y presentar el proyecto de gemelo digital de la Alhambra, entre otros actos.

Moreno tenía previsto participar en la reunión de la Mesa Externa del Comité Europeo de las Regiones los próximos 9 y 10 de febrero. Sin embargo, ha decidido suspender su asistencia para seguir de cerca la evolución de la alerta meteorológica.

El jefe del Ejecutivo andaluz iba a participar en este encuentro europeo en calidad de vicepresidente primero del Comité, cuya Presidencia asumirá el próximo 2026.

Entre los actos programados destacaba una reunión en el Palacio Presidencial de Nicosia con el presidente de la República de Chipre, Níkos Christodoulídis, que ejerce actualmente la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE).