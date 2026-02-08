Detenidas seis personas por un apuñalamiento mortal en Córdoba tras "una pelea"

Las claves nuevo Generado con IA Seis personas han sido detenidas en Córdoba por su presunta implicación en un apuñalamiento mortal tras una pelea. La agresión ocurrió en la calle Loja, en el barrio del Sector Sur de Córdoba, alrededor de las 15:45 horas. Los arrestos se realizaron en la calle Libertador Simón Bolívar, según informó la Policía Local. Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso e intervinieron los servicios sanitarios, Policía Nacional y Policía Local.

Seis personas han sido detenidas en Córdoba este domingo por estar involucrados, supuestamente, en un apuñalamiento mortal originado en el barrio del Sector Sur de la ciudad.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Local a Europa Press, que han señalado al respecto que los arrestos se han llevado a cabo en la calle Libertador Simón Bolívar de la capital cordobesa.

La agresión ha tenido lugar en la calle Loja, en torno a las 15:45 horas, cuando Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso en el que se informaba de la pelea y se alertaba de posibles heridos, tal como destacan fuentes del servicio sanitario.

Emergencias Sevilla activó al 061, a Policía Nacional y Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar de suceso.