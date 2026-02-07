Antonio Sanz, el 'apagafuegos' de Juanma Moreno: "Cuando un ciudadano te necesita, la confrontación es lamentable"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, junto al presidente, Juanma Moreno, en una zona inundada por la borrasca Leonardo en Jerez. Junta de Andalucía

"El desalojo de Grazalema se hizo en tiempo récord y sin incidencias; no es suerte, ni casualidad, sino el fruto de mucho trabajo". "Queremos protocolizar la respuesta al accidente en Adamuz. Varias comunidades nos lo están pidiendo para poder aplicarlo". "El espíritu de Adamuz no significa que no deba investigarse para saber qué ha ocurrido y evitar una nueva catástrofe de estas dimensiones".

Antonio Sanz (Cádiz, 1968) es un político curtido en mil batallas, pero jamás pensó tener que liderarlas tan duras como la del accidente ferroviario de Adamuz.

O la del desalojo en unas horas de un pueblo entero como el de Grazalema por el riesgo de derrumbe tras un temporal.

Han pasado tres semanas y reconoce que no puede borrar de su cabeza pasajes muy crueles que tuvo que ver cuando llegó a ese rincón del corazón de Sierra Morena una fría noche de enero. Se encontró un escenario de guerra. O como él lo llama, "un caos organizado", porque todo el mundo sabía lo que tenía que hacer.

Cuando habla del accidente se le ve bastante tocado y no puede evitar que se le humedezcan los ojos al recordar los cientos de historias personales que se quedaron en aquellos trenes.

La borrasca Leonardo lo ha tenido ocupado en esta semana y, aunque tiene una larga trayectoria en emergencias, tras la dana de Valencia todos han aprendido mucho, sobre todo en prevención y en estar donde tienen que estar.

Su imagen en una zona inundada de Jerez, junto al presidente, Juanma Moreno, con el agua hasta casi las rodillas, se ha viralizado. También la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeciendo este viernes la colaboración y coordinación con la Junta de Andalucía.

Desde la Junta quieren mantener el espíritu de Adamuz. "Aquí en Andalucía no se entiende otra manera de atender las emergencias que con colaboración", dice.

Pero eso no significa que no vayan a exigir responsabilidades y transparencia para conocer qué provocó el desastre ferroviario. Eso será cuando toque y puede tocar en medio de una campaña electoral. Porque todo hace prever que las elecciones serán en el mes de junio.

¿Cómo se ha desarrollado la gestión de las emergencias estos días tan difíciles, sobre todo en Grazalema? ¿Había un simulacro realizado para casos de este tipo?

Han sido días complejos marcados por un elevadísimo número de emergencias de máximo riesgo en distintos puntos de Andalucía.

El Cecopi ha sido el cerebro desde el que se ha concentrado la información y la adopción de medidas y también mediante los puestos de mando avanzado desplegados sobre el terreno para el seguimiento in situ y despliegue de las medidas. Hasta en nueve puntos se ha desplegado la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA).

En el caso de Grazalema, el puesto de mando diseñó un plan de actuación en colaboración con el ayuntamiento y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con especial atención a las personas vulnerables, enfermos, encamados y electrodependientes.

El diseño del operativo se basó en la salida por medios particulares en vehículos ligeros de todos cuantos pudieran hacerlo, y la evacuación mediante efectivos de Infoca, Cruz Roja, UME y Guardia Civil de las personas sin medios propios, mientras que enfermos y encamados lo hicieron con ambulancias de traslado.

El desalojo se hizo en un tiempo récord y sin incidencias. Y esto no es suerte ni casualidad sino el fruto de mucho trabajo constante y contratado tras años de esfuerzo y de la realización de muchos simulacros.



¿Cuáles han sido los momentos más complicados? ¿La anticipación es la baza fundamental en este tipo de casos?

Bueno, yo diría que la situación en Grazalema, por la necesidad de intervenir rápidamente pero de forma ordenada y con vehículos ligeros para evitar cargar de peso el terreno, ha sido un momento complejo. También lo han sido las distintas crecidas en el Guadalete y Guadarranque, la zona de los Puentes en Jaén.

Pero, sobre todo, es complejo hacer frente a una respuesta grande en muchos puntos y durante una extensión de tiempo muy largo.

La anticipación, la prevención, la planificación y la coordinación son la clave, pero también la cooperación entre todas las instituciones y la ciudadanía como primer eslabón de la cadena siguiendo las instrucciones del 112 para evitar riesgos.

Usted ha vivido muchas situaciones de emergencia, pero ¿cree que se están corrigiendo muchos errores de la dana de Valencia desde la colaboración entre administraciones hasta la reorganización de los propios efectivos, Guardia Civil, UME, bomberos y demás para salvar vidas?

Creo que cada situación es una oportunidad de aprendizaje y cada emergencia, dentro y fuera de nuestro territorio, nos ayuda a extraer lecciones y aprender. Pero cada una de ellas nos enseña que solo el trabajo de planificación, la inversión en medios y recursos y trabajar de la mano de otras instituciones nos hace más fuertes y llegar más lejos.

El comienzo de año está siendo complicado... Mañana domingo se cumplen tres semanas desde el accidente ferroviario de Adamuz ¿cómo valora el trabajo de las Emergencias realizado?

La clave ha sido responsabilidad, rapidez, eficacia, lealtad y cooperación. Ante una catástrofe Andalucía tiene un modelo de trabajo muy claro, que es sumar esfuerzos y voluntades y hemos estado a la altura.

"La rapidez en la organización permitió que en dos horas prácticamente ya no quedaran heridos en la zona cero"

Es lo que los ciudadanos piden de nosotros en momentos así. También se ha demostrado el acierto que supuso la creación de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), que cuenta con más de 5.000 efectivos.

Usted estuvo en la zona cero de Adamuz desde el principio, ¿qué es lo primero que se encuentra allí? ¿Cuál fue el proceso para activarlo todo en cuestión de minutos?

En este caso, como director del Plan de Emergencia de Andalucía, recibimos una notificación por parte de Adif, activando ellos el nivel 2 de su plan de Emergencia, que nos derivaba a nosotros la coordinación y el impulso de tomar las primeras decisiones.

La respuesta inicial era la sanitaria. La primera ambulancia llegó prácticamente en 12 minutos y luego, en los 40 siguientes, llegaron 39, casi una ambulancia por minuto.

Lo primero se dispuso fue trabajar en el triaje de los enfermos para empezar a movilizar y desplazar heridos, además de construir un hospital de campaña en la caseta municipal y activar todos los hospitales de Andalucía, reservando al Reina Sofía de Córdoba para los casos más graves, y crear el puesto de mando avanzado en la zona cero.

Esa primera organización permitió que en dos horas prácticamente ya no quedaran heridos en la zona y que el operativo se centrara en el rescate de víctimas ya fallecidas y en dar respuesta a sus familiares, tanto psicológica como informativa.

¿Cuando llegaron los primeros agentes y sanitarios sabían que había otro tren?

No lo sabían, llegaron a las vías por un accidente de tren, pero se enteraron allí mismo que había otro tren a un kilómetro.

Se ha hablado mucho por parte de gente que no ha ido allí. El único acceso posible para llegar al Alvia era a través del Yrio. Fueron los propios viajeros ilesos o con lesiones más leves los que fueron informando. El otro tren no se veía porque había una curva y todo estaba muy oscuro y fue cuando empezaron a advertir que en el otro había muchos heridos.

En cualquier caso, el tiempo de respuesta fue inmediato y eso no afectó porque ninguno falleció por este motivo. Todos los cadáveres se levantaron allí tras un impacto que fue mortal.

También fue un éxito la organización de la noria de evacuación para poder acceder y salir de la zona. El tiempo de actuación fue rápido y muy eficaz y en los hospitales también. Se reorganizaron camas, quirófanos y se activaron todos los sanitarios, muchos de ellos por sí solos.

Sobre las causas, la CIAF apunta directamente a un problema en las vías, pero recientemente se ha sabido que la Comisión Europea (CE) concedió a España una subvención de más de 111 millones para renovar esa línea de AVE.

Es muy importante conocer las causas, entre otras cosas, para evitar que esto pueda volver a ocurrir. Andalucía a lo que se ha dedicado a lo urgente, a atender a las víctimas, a los familiares y responder a la situación de emergencia que teníamos.

Como director del Plan de Emergencia, desde luego, no cometeré la imprudencia de valorar ninguna de las circunstancias que son ajenas. Eso es una competencia estricta de Adif, que corresponde al Ministerio de Transportes y a la CIAF.

¿Esta calma tensa, por llamarlo de alguna manera, esta tregua política va a durar en el tiempo?

Andalucía no entiende otra manera de afrontar las emergencias si no es desde la colaboración, la cooperación y la coordinación. Es decir, es que esto no es ninguna novedad y no va a cambiar.

Nunca, nunca por motivos políticos, dejaremos de tomar decisiones o de pedir colaboración en emergencias. Andalucía siempre ha entendido que no hay ni colores políticos, ni diferentes administraciones, todos somos uno y formamos un único equipo.

"Creo que en la dana de Valencia se podían haber hecho cosas distintas, pero cada emergencia es distinta. Y sin todos los datos, mejor ser prudente"

Creo que ese es el mejor ejemplo que hay que dar a los ciudadanos cuando más te necesitan porque en esos casos, la confrontación política no sólo sobra, sino es lamentable.

En la gestión de la dana de Valencia vimos lo contrario... ¿Cree que esa tregua no hubiera existido si la Junta hubiera sido la competente de las vías?

Yo siempre lo he dicho, para hablar hay que estar en el sitio y hay que estar en el momento. Ni yo estaba en el sitio ni estaba en el momento en la dana de Valencia. Respeto a todos los intervinientes porque debió ser un momento de una enorme complejidad.

Evidentemente creo que se podían haber hecho cosas distintas, pero yo llevo 35 años en el mundo de las emergencias y aprendí hace muchísimo tiempo que cada una es distinta. No son comparables y si no se tienen todos los datos, mejor ser prudente.

¿Cree que con accidentes de este tipo, con tantos fallecidos, crece la animadversión hacia la política y también al contrario al ver la parte más humana de los regidores públicos?

Es imposible contener las lágrimas, especialmente, recordando esa primera noche en el recorrido de un tren a otro.

La recuperación de las víctimas mortales ha sido de una complejidad extrema. Una parte importante del dispositivo está necesitando lógicamente asistencia psicológica para poder afrontar el shock.

¿Y usted?

Yo aún no porque no he tenido tiempo, pero todos tenemos una situación muy compleja que afrontar, es imposible olvidarlo en un doble sentido. Primero por ser testigo de un auténtico escenario de guerra y, segundo, por la emoción del trabajo de los profesionales y por la solidaridad y humanidad de las personas.

Nosotros en el puesto de mando avanzado teníamos tres reuniones todos los días y jamás sentí que hablara una administración distinta a otra.

En medio de la tragedia emociona ver cómo gente de cualquier administración, sea de la que fuese, fuera vestido con el color que fuera, se ayudó mutuamente en ese momento.

Esta semana tenía convocada una reunión de trabajo para protocolizar la respuesta a lo ocurrido. De hecho, diferentes comunidades nos están pidiendo que protocolicemos esta actuación para poder aplicarlo.

Sin embargo, yo no paro de darle vueltas todavía a la capacidad de mejora que podemos tener. Esta reunión no es solo para protocolizar las cosas que han salido bien, también para analizar las cosas que se pueden mejorar o que jamás habíamos vivido y no están bien diseñadas.

Al contrario de lo que estamos acostumbrados, Óscar Puente felicitó a Juanma Moreno por la colaboración institucional y recientemente, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, le felicitó a usted por el dispositivo ¿cree que ese espíritu de Adamuz durará mucho tiempo?

El debate del otro día del Parlamento, que estaba llamado a ser de confrontación, fue una lección única porque sentí que estuvieron a la altura todas las fuerzas políticas.

Yo creo que el espíritu de Adamuz debe ser un modelo del que habrá que sacar mucho aprendizaje para afrontar emergencias, en las que hay que tener altura institucional para no usarla partidistamente.

Primero porque el riesgo cero no existe y, segundo, porque requieren del esfuerzo común de todos y si alguien falla, pues seguramente falla la respuesta.

Lo cual no significa que no deba de investigarse lo que haya que investigarse para saber qué ha ocurrido y evitar una catástrofe de estas dimensiones. El espíritu de Adamuz también significa aprender de lo ocurrido para evitar que vuelva a ocurrir.

Tiene que haber transparencia y respuestas a las familias, pero eso no es incompatible con que mantengamos una altura institucional.

El Parlamento que ha pedido la medalla para el pueblo de Adamuz y Sumar la ha pedido para Amama...

El pueblo de Adamuz la merece, pero no solo el pueblo, sino todos los que intervinieron, aunque se puede simbolizar en el pueblo.

"La estrategia de María Jesús Montero de usar el dolor y las víctimas para sacar rentabilidad política ha fracasado y debería pedir disculpas"

Lógicamente llegará el momento de decidirlo y seremos sensibles a esa petición. Sobre lo segundo, creo que es mezclar una cosa con otra y no voy a opinar.

Recientemente la Fiscalía ha archivado las denuncias contra altos cargos por el funcionamiento de los cribados, además de aquella de manipulación de pruebas médicas y la de los contratos de emergencia del SAS… ¿Cree que esto deja a la oposición sin argumentos en esta materia?

El PSOE debería reflexionar porque esto demuestra que no vale todo, ni las mentiras ni la demagogia a la hora de usar la salud y el dolor de las personas para destruir un gobierno.

El empeño de todos debe ser atender a la mujer, el acto único, cumplir los plazos de diagnóstico y volcarnos en que reciban la mejor asistencia.

Algunos han creído que usar el dolor y las víctimas era rentable políticamente y se han llevado una bofetada sin precedentes. Su estrategia ha fracasado y María Jesús Montero ha sido muy responsable al diseñarla y debería pedir disculpas.

Hablando de María Jesús Montero, en redes, ha sido muy comentado su papel como vicepresidenta del Gobierno en Adamuz...

En una situación tan dura, en medio de una catástrofe, la pelea por la foto y la búsqueda de protagonismo sobran. Y eso define al personaje.

Volviendo a los cribados ¿cómo están funcionando en la actualidad?

Nosotros, en primer lugar, nos comprometimos a unos plazos para que todas las mujeres recibieran las pruebas que les correspondían y se cumplió. Antes del 30 de noviembre se hicieron todas.

En segundo lugar, a revertir el problema. Para ello hemos apostado por un lado la contratación de más profesionales y hacer las pruebas en un acto único.

¿Cuál es el estado real del sistema sanitario andaluz en estos momentos?

Yo me comprometí que antes de diciembre había que lograr algunos hitos importantes, además de trabajar por reducir las listas de espera y los tiempos en la atención primaria, que han evolucionado bastante favorablemente, salvo por las situaciones de huelga a nivel nacional.

Nosotros apoyamos las reivindicaciones, pero la ministra de Sanidad demuestra que le importa muy poco porque como la sufrimos las comunidades a ella le ha dado igual que fracasen las negociaciones.

Creo que ha habido acuerdos importantes con los sindicatos para modernizar y agilizar el sistema. Lógicamente quedan muchas cosas por hacer porque invertimos en Sanidad más que los presupuestos globales de todas las comunidades autónomas menos tres.

Por primera vez Andalucía ha salido de la cola de gasto por habitante, ya estamos prácticamente en la media, es decir, que se han hecho y se están haciendo esfuerzos para mejorar.

Respecto a las elecciones, Juanma Moreno ya ha dicho que vuestro principal contrincante es Vox ¿cree que puede influir las subidas que está experimentando en otras comunidades como Extremadura y previsiblemente en Aragón?

Los principales avales con los que cuenta Juanma Moreno son la gestión y la estabilidad. Han sido fundamentales para que Andalucía hoy lidere principales ránquines económicos y sociales de España.

Por tanto, nuestro objetivo es mantener la mayoría de estabilidad que otorga progreso, que unido a una gestión que, lógicamente siempre puede ser mejor, está resultando eficaz para avanzar.

Hace muchas décadas Andalucía soñaba con estar entre las primeras comunidades autónomas, hoy estamos entre las tres primeras.

Las elecciones serán en junio ¿no?

Es una decisión que le corresponde al presidente, pero el objetivo es agotar la legislatura porque los procesos electorales distorsionan muchísimo el funcionamiento de una comunidad.