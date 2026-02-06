La pesadilla de María José, evacuada junto al pueblo entero de Grazalema: "Fue apocalíptico. Parecía que el suelo se abría"

Imagen de Grazalema que ha tenido que ser desalojada al completo por la borrasca Leonardo. Europa Press

Los vecinos del municipio gaditano de Grazalema, a pesar de estar acostumbrados a la lluvia por ser una de las localidades más húmedas de España, están viviendo una auténtica pesadilla a causa de la borrasca Leonardo. Tanto que es la primera vez que es desalojado al completo.

El martes quedaron atónitos cuando vieron salir caños de aguas por los enchufes, pero el miércoles fue aún peor. Sobre las 14,00 horas, escucharon dos golpes enormes procedentes del suelo.

"Fue apocalíptico. Parecía que se iba a abrir", relata María José, una de las vecinas desalojadas junto a su marido y su hija de ocho años. Y es que el propio suelo no podía absorber más agua.

Ese ha sido el principal motivo para ordenar la evacuación obligatoria y ordenada después de que se sintieran algunos temblores que pueden deberse a la degradación del subsuelo por las intensas lluvias. En el resto de Andalucía, la cifra de desalojados de zonas próximas a los ríos asciende a 7.000.

La borrasca se ha cebado con fuerza con este pueblo de la Sierra de Cádiz en el que ha descargado en unas horas casi 800 litros por metro cuadrado.

Según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, estos días ha llovido más allí que en Londres durante un año entero.

Por ello, y ante el riesgo de derrumbe, una gran mayoría de sus casi 2.000 vecinos fue desalojada de manera escalonada este miércoles por la tarde con la ayuda de la UME y de la Guardia Civil.

El aviso llegó a su móvil, a través del grupo de WhatsApp del ayuntamiento y por las redes sociales, después de que el propio Moreno se reuniera con el alcalde, Carlos Javier García Ramírez, y con agentes de la Guardia Civil y de la UME, en la plaza del pueblo ante la mirada de vecinos curiosos desde las ventanas.

"Estábamos muy asustados porque no paraba de llover", asegura María José con el miedo aún metido en el cuerpo unas horas después. El mensaje el Ayuntamiento recomendaba que cogieran lo justo: documentación básica, muda para varios días, medicación necesaria, cargadores para dispositivos y elementos básicos para niños menores.

También recomendaban que quien pudiera salir del pueblo con sus propios medios, lo hiciera. Es el caso de María José y su marido que cogieron su propio coche.

María José lleva 48 horas casi de infarto. En conversación con EL ESPAÑOL María José cuenta el miedo que ha pasado y la angustia que le produce pensar cómo se va a encontrar su negocio.

Regenta una cafetería en la zona céntrica del pueblo. No obstante, se siente afortunada porque su vivienda está en la parte alta y su negocio en una zona próxima a un salidero de agua.

En cualquier caso, teme "al después". Sin embargo, mínimo hasta el domingo, que dan mejores previsiones, no podrán volver a la localidad tras salir prácticamente con lo puesto.

Espera también en los próximos días ir recibiendo más información. "Ahora mismo estamos prácticamente como en los primeros días de la pandemia. No sabemos nada".

María José resalta la solidaridad de vecinos de pueblos colindantes, que han ofrecido material como botas de agua y escobas, e incluso sus propias viviendas para que puedan pasar la noche.

Carmen, otra vecina, regenta una tienda de productos gourmet en la localidad enfocada al turismo. El municipio recibe un flujo constante, con una gran mayoría de turismo nacional y una creciente presencia extranjera.

Vive en un municipio cercano y tras las lluvias de este martes, su marido decidió recoger en su coche a su madre y a su hermana. "Llegué prácticamente escoltado por la UME por el único acceso que estaba abierto, el de Algodonales, y el escenario era dantesco".

Carmen teme el estado en el que puede quedar su tienda. Asegura que el sótano se ha anegado por completo y el agua ha entrado en el establecimiento. Su socia ha acudido para resguardar algunos de los productos, pero teme que recuperar la normalidad les lleve demasiado tiempo y suponga cuantiosas pérdidas.

Los traslados

Muchos de estos vecinos han sido trasladados a Ronda (Málaga), a unos 40 kilómetros de distancia.

Por su parte, el Ayuntamiento rondeño ha habilitado el polideportivo de El Fuerte y el Centro de Mayores para que puedan pernoctar. El primero de hecho fue decretado punto de encuentro para quienes no tuvieran ninguna alternativa habitacional.

"Dejan atrás sus vidas, sus casas... Y no podemos más que hacer, por supuesto, un gran ejercicio de empatía y solidaridad", aseguró su alcaldesa, María de la Paz Fernández. "Los vamos a recibir con los brazos abiertos".

Por su parte, la Diputación de Cádiz ha puesto los hoteles de Tugasa, la empresa pública que gestiona una red de nueve hoteles y casas rurales, a disposición de las personas desalojadas.

Además el Ayuntamiento de El Bosque, una localidad cercana, ha ofrecido sus instalaciones, así como numerosos vecinos están poniendo a disposición sus viviendas particulares.

Este ayuntamiento y el de Zahara de la Sierra han organizado una recogida de material, como botas de agua, guantes de trabajo, bombas de agua, sacos de arena o chubasqueros para hacérselo llegar a los vecinos del municipio de Grazalema con el objetivo de hacer frente a los efectos del temporal.

María José agradece toda esta ayuda, pero no puede dejar de pensar en poder volver a la normalidad tras unos días de auténtica pesadilla