Pedro Sánchez agradece a la Junta la coordinación en la gestión de las inundaciones y advierte: "Vienen días dificiles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este viernes la colaboración y coordinación de la Junta de Andalucía en la gestión de los daños que está produciendo la borrasca Leonardo en la comunidad autónoma.

Así lo ha señalado en una comparecencia tras visitar la provincia de Cádiz para conocer de primera mano los problemas que el frente está causando en la comunidad, "especialmente en Cádiz y Málaga", ha señalado.

Sánchez ha añadido que no hay momento de relajación porque "vienen días difíciles" ya que se aproxima a España un nuevo frente lluvioso que puede complicar aún más la situación en el sur del país.

Tras reunirse con los servicios de emergencia, Sánchez ha trasladado un mensaje de “empatía y solidaridad” a los vecinos afectados por las lluvias torrenciales, que han provocado inundaciones, carreteras cortadas, interrupciones en el transporte y núcleos aislados.

“Todos nos hemos sentido sobrecogidos al ver estas lluvias, con un suelo que ya no puede absorber más agua y la expulsa”, ha señalado.

Desalojo

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la prioridad absoluta está siendo el desalojo preventivo en los municipios más castigados.

“Las decisiones que se están tomando son para salvaguardar la vida de nuestros conciudadanos. Eso es lo que guía todas las actuaciones de Protección Civil”, ha afirmado, al tiempo que ha pedido “paciencia y confianza en los expertos que saben gestionar este tipo de emergencias climáticas”.

Sánchez ha destacado que la Administración General del Estado ha movilizado ya a más de 10.000 efectivos, en coordinación con la Junta de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos. El dispositivo está dirigido sobre el terreno por el delegado del Gobierno.

"Cooperación"

El presidente ha querido poner en valor la “extraordinaria cooperación y coordinación” con el Ejecutivo andaluz, subrayando el trabajo de los servidores públicos que están actuando “24 horas al día, siete días a la semana hasta superar la emergencia”.

Durante su intervención, Sánchez ha avanzado que el Gobierno ya trabaja en la fase posterior a la emergencia. “No solo estamos pensando en la respuesta inmediata, sino también en la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas, que son muchas”, ha explicado.

El presidente ha advertido además de la llegada de un nuevo frente meteorológico, por lo que ha anticipado “días complejos”.

Ante esta situación, ha realizado dos llamamientos a la ciudadanía: “calma y prudencia”. Asimismo, ha insistido en la importancia de seguir exclusivamente la información oficial. “Es fundamental que los ciudadanos se informen a través de los servicios de emergencia y atiendan sus indicaciones, porque así garantizamos la seguridad”.