Juanma Moreno pedirá al Gobierno un fondo de compensación para paliar los daños materiales del temporal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha solicitado al Gobierno un fondo de compensación para paliar los cuantiosos daños materiales que está provocando la borrasca Leonardo a su paso por distintos puntos de Andalucía.

En declaraciones a los medios desde Huétor Tájar, una localidad granadina bastante afectada, le ha solicitado estos fondos al presidente, Pedro Sánchez, que también se encuentra en la comunidad valorando los efectos del temporal.

Ambos han destacado la colaboración institucional de las administraciones para gestionar esta emergencia y también que la Junta hará un esfuerzo extraordinario para paliar estos daños.

Sánchez ha asegurado que el Estado ya está pensando en la "reconstrucción y recuperación" de las zonas afectadas, aunque ha dejado claro que en los próximos días continuará la meteorología adversa "muy peligrosa y delicada".

Juanma Moreno también le ha pedido que promueva la llegada de fondos europeos porque los daños solo en la red viaria de carreteras ascienden a 500 millones de euros.

Todo ello además de la pérdida de cosechas en el campo, de enseres materiales o de las ganancias por la falta de turismo.

En cualquier caso, ambos dirigentes han pedido prudencia porque aún las circunstancias "son muy peligrosas".

De hecho, no descarta que se amplíe el perímetro de desalojo en la zona de Grazalema que tendrán que decidir los técnicos sobre el terreno.

El presidente ha mandado un mensaje de tranquilidad a los propietarios de casas y negocios de Grazalema, a quienes les ha dicho que "aunque el pueblo ahora mismo está vacío", allí hay efectivos de la Guardia Civil y otras Fuerzas de Seguridad del Estado "para que no haya ningún tipo de pillaje ni ninguna situación extraña".