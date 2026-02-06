La borrasca Leonardo en Andalucía, en directo: 7.000 personas desalojadas por el riesgo de colapso en pantanos
Siguen buscando el cuerpo de la mujer que cayó al río Turvilla en Sayalonga el pasado miércoles cuando intentaba rescatar a su perro.
Andalucía sigue afrontando los estragos de la borrasca 'Leonardo'. Más de 7.000 personas han tenido que ser desalojadas por el riesgo de colapso de los pantanos y acuíferos. Las clases en esas zonas siguen suspendidas. La localidad más afectada es Grazalema, evacuada en su totalidad.
Sevilla se prepara para que el río Guadalquivir y el Genil alcancen su nivel máximo en las próximas horas
El Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de la previsión de que tanto el río Guadalquivir como el Genil alcancen su nivel máximo a lo largo de las próximas horas.
Toscano ha señalado que esta situación puede darse durante la jornada de este viernes o del próximo sábado. En el caso del Guadalquivir, se espera que el crecimiento pueda ser "importante, continuado y progresivo".
Además, ha señalado que, el pasado jueves, aprovechando que la lluvia dio una tregua, se procedió al desembalse de las presas de la Puebla de Cazalla y Torre del Águila.
Asimismo, ha recordado que la provincia de Sevilla se encuentra actualmente en aviso amarillo por viento y lluvia en la Sierra Sur. No obstante también puede haber tormentas con rachas fuertes en otros puntos de la provincia especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas.
Guadalquivir y Guadalete centran la preocupación en Andalucía
La Junta de Andalucía vigila de cerca tanto la crecida del Guadalquivir como la del Guadalete. El primero compromete a Córdoba y Sevilla y el segundo, sobre todo, a Jerez de la Frontera.
También hay inquietud por el río Genil, que "ha crecido no solamente por las precipitaciones, sino en una parte por el deshielo, de la parte de Sierra Nevada más baja", ha explicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Los desalojados de Grazalema estarán al menos una semana fuera de sus casas
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha explicado que los desalojados de Grazalema no podrán volver a sus casas al menos hasta dentro de "seis o siete días".
El pueblo entero se evacuó este jueves ante los movimientos de tierra provocados por las intensas lluvias que se han registrado en la zona estos días por la borrasca Leonardo.
Pedro Sánchez visitará este viernes las zonas afectadas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza esta mañana a Andalucía, donde visitará las zonas afectadas por la borrasca Leonardo.
El río Guadalquivir alcanza los cinco metros en Córdoba y provoca el desalojo de 400 familias
El río Guadalquivir ha superado a su paso por Córdoba los cinco metros de altura y ya dobla la altura del nivel rojo, que marca el riesgo de desbordamiento y que está en 2,5 metros.
Por este motivo se ha desalojado a cerca de 400 familias en distintas zonas de la capital y sus barriadas ante el riesgo de vivir unas inundaciones similares a las registradas en febrero del año 2010, que tuvieron unas 3.000 personas afectadas.
Así lo ha explicado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha señalado que el río "sube lentamente" y, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "lo peor se espera entre las 6,00 y 8,00 horas" de este viernes.
Vecinos de Benaoján (Málaga), evacuados por la UME por riesgo en sus viviendas
La Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con la Guardia Civil y efectivos del servicios de Emergencias 112, evacuraron en la noche de ayer jueves a vecinos de la localidad malagueña de Benaoján por riesgo de desprendimientos en sus viviendas. Los distintos efectivos también han realizado misiones de achique en un municipio afectado por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo.
Drones, GEAS y perros rastrean el río Turvilla en el tercer día de búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga
Tercer día de búsqueda de la mujer desaparecida el pasado miércoles tras caer al río Turvilla a su paso por el municipio de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía. Las labores de rastreo continúan este viernes por aire, a través de drones; por tierra, y dentro del río.
Desde la Guardia Civil han informado de que la búsqueda continúa activa con un amplio dispositivo desplegado. Del mismo participan, entre otros, patrullas y especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña y el equipo Pegaso con el dron.