La borrasca Leonardo en Andalucía, en directo: 7.000 personas desalojadas por el riesgo de colapso en pantanos

El Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de la previsión de que tanto el río Guadalquivir como el Genil alcancen su nivel máximo a lo largo de las próximas horas.

Toscano ha señalado que esta situación puede darse durante la jornada de este viernes o del próximo sábado. En el caso del Guadalquivir, se espera que el crecimiento pueda ser "importante, continuado y progresivo".

Además, ha señalado que, el pasado jueves, aprovechando que la lluvia dio una tregua, se procedió al desembalse de las presas de la Puebla de Cazalla y Torre del Águila.

Asimismo, ha recordado que la provincia de Sevilla se encuentra actualmente en aviso amarillo por viento y lluvia en la Sierra Sur. No obstante también puede haber tormentas con rachas fuertes en otros puntos de la provincia especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas.