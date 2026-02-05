Juanma Moreno alerta de que los embalses de Cádiz están al máximo y pueden inundar zonas de Jerez al soltar agua

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno alerta que los embalses de Bornos y Arcos en Cádiz están al máximo y se están viendo obligados a soltar agua, lo que puede causar inundaciones en zonas como Jerez. El presidente de la Junta advierte de la saturación de la tierra y el máximo nivel de los ríos, agravados por un temporal de lluvias y viento sin precedentes en Andalucía. Actualmente hay 4.000 personas desalojadas en seis provincias, 15 poblaciones incomunicadas y múltiples carreteras cortadas por desbordamientos. La Agencia de Emergencias de Andalucía actúa en las áreas más críticas y se prevén más desalojos, que se comunicarán mediante mensajes Es-Alert a los afectados.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido a los andaluces este jueves, como ya hiciera ayer, "extremar la precaución" ante un temporal "nunca antes visto" en Andalucía y que azota con fuertes lluvias y vientos a la comunidad desde primeros de semana.

El problema, ha señalado Moreno, está ahora en los pantanos. Sobre todo el de Bornos y Arcos (Cádiz), llenos al completo.

"Llevan desde el viernes desaguando. Ese margen de seguridad que se guarda siempre ha ido menguando", ha señalado el presidente andaluz, quien ha indicado que van a abrir las compuertas para soltar más agua.

Eso significa "que el río Guadalete tendrá zonas afectadas, entre otras Jerez. Vamos a trabajar con el ayuntamiento y las barriadas de toda esa parte para ver qué viviendas debemos desalojar y evitar riesgos", ha anticipado.

Moreno ha instado a los ciudadanos a atender a las indicaciones de las autoridades para evitar riesgos y en lo que se marcha el "río atmosférico" con origen en el Caribe y que ha llegado a la comunidad con potentes cargas de agua y viento.

"Situación muy compleja"

"La situación es muy compleja. La saturación de la tierra es absoluta. El nivel de los ríos está en su nivel máximo. Y además tenemos un problema añadido: las presas, que muchas están al 100%", ha recordado el presidente andaluz.

"El tiempo no da tregua -ha añadido- y por poca agua que caiga, ya sobra. No estamos teniendo respiro", ha añadido Moreno, quien este jueves ha visitado zonas afectadas por el temporal en la provincia de Cádiz, una de las más castigadas por las lluvias.

Moreno ha señalado que la Agencia de Emergencias de Andalucía actúa en las zonas más críticas como son Jerez de la Frontera o Grazalema.

Hasta 4.000 personas

"En estos momentos hay 4.000 personas desalojadas en seis provincias, pero la previsión es que la cifra vaya en aumento. En cuanto estén definidos los nuevos desalojos, se le comunicará mediante un mensaje Es-Alert a los vecinos de los municipios afectados", ha explicado.

"Tenemos 15 poblaciones incomunicadas y estamos trabajando para que, cuanto antes, liberemos los accesos a las mismas. Hay múltiples carreteras cortadas por arroyos o cauces desbordados. Se han registrado 200 incidencias, solo durante la pasada madrugada. En total, acumulamos 7.454 incidencias en lo que llevamos de temporal", ha añadido el presidente andaluz.