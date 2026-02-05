Los hoteleros andaluces alertan de un desplome del turismo por la interrupción del AVE

Las claves nuevo Generado con IA Los hoteleros andaluces alertan de un desplome en el turismo tras la interrupción del AVE, que sigue sin restablecerse con normalidad tras el accidente de Adamuz. La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos denuncia una caída estimada del 30% en las ventas anuales y un aumento progresivo de cancelaciones de reservas. El sector está perdiendo especialmente clientes del mercado nacional, turismo corporativo y congresos, afectando también a la organización de eventos. FAHAT exige la recuperación operativa del AVE, restablecer frecuencias y tiempos competitivos, y una campaña de comunicación para recuperar la confianza del viajero.

El domingo 18 de enero fue el trágico accidente ferroviario en el que murieron 46 personas en la localidad cordobesa de Adamuz. Casi tres semanas después sigue sin restablecerse el tráfico con normalidad y el sector turístico está empezando a temblar.

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) ha enviado este jueves un comunicado de prensa en el que muestra su "profunda preocupación" por la situación.

Los hoteleros afirman que, después de la tragedia, las cancelaciones de reservas fueron del 15%. "Pero la ausencia de una solución clara, estable y comunicada con garantías ha provocado un deterioro progresivo y cada vez más profundo de la demanda".

En este sentido, aseguran que hay una caída estimada de las ventas anuales del 30% y que están perdiendo clientes especialmente en el mercado nacional, el turismo corporativo y el segmento de congresos.

La patronal hotelera andaluza subraya que conforme han ido pasando los días el número de reservas canceladas ha ido aumentando, algo a lo que tampoco han ayudado las continuas borrascas. Ni por el tiempo ni por el estado de las carreteras como alternativa al tren.

"Las previsiones para los próximos meses son claramente negativas. La combinación de menor conectividad, incertidumbre operativa, reducción de frecuencias y tiempos de viaje poco competitivos está afectando de forma directa a la confianza del viajero y a la reputación del destino", señalan.

También denuncian que está habiendo un fuerte impacto en la organización de eventos, cuyos aforos no alcanzan ni la mitad de lo previsto, y en fechas clave del calendario turístico.

FAHAT insiste en que "no existen palancas eficaces para revertir esta dinámica sin una recuperación sólida, fiable y plenamente operativa del AVE", por lo que reclama restablecer la confianza con frecuencias suficientes, tiempos de viaje competitivos y una campaña de comunicación específica.