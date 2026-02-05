Grazalema al límite: la Junta ordena la evacuación de toda la población ante las intensas lluvias de la borrasca Leonardo

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha ordenado la evacuación total de Grazalema debido a las intensas lluvias provocadas por la borrasca Leonardo. En las últimas 24 horas han caído más de 800 litros por metro cuadrado, alcanzando niveles históricos de precipitación en la localidad gaditana. La evacuación, que afectará a unos 1.600 vecinos, se realizará de manera escalonada y organizada, priorizando la seguridad y facilitando transporte público. El riesgo principal es la presión del agua en el acuífero colmatado, que podría provocar movimientos de tierra y afectar a infraestructuras o viviendas.

El Gobierno andaluz ha ordenado la evacuación de toda la población de Grazalema. La localidad gaditana está al límite después de las intensas lluvias que soporta desde hace 24 horas y que han dejado más de 800 litros por metro cuadrado.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha señalado que la decisión es "oportuna y sensata" y que supondrá una evacuación "escalonada" de la población de la localidad gaditana.

"Grazalema, que está siendo el epicentro donde el nivel de lluvia, como ya todo el mundo sabe, es absolutamente de récord", ha subrayado Moreno, que este jueves visita las zonas más afectadas por las intensas lluvias en la zona.

El Ayuntamiento de Grazalema hará llegar a los vecinos un mensaje con una serie de sugerencias e información y la evacuación se realizará "por zonas", de "una manera regulada, protocolarizada y organizada".

La evacuación es obligatoria y se produce después de que se hayan sentido algunos temblores que, se cree, pueden deberse a la degradación del subsuelo por las intensas lluvias.

"Ordenado"

"Tranquilidad, se va a evacuar de una forma protocolizada y ordenada", ha señalado el presidente andaluz.

Según ha añadido Moreno, la situación de Grazalema es "anómala" y de cifras "récord". Por eso se desaloja la localidad. La salida de los vecinos, ha subrayado Moreno, será "de día", lo que facilita el proceso y resta problemas de transporte o visibilidad.

Fuentes del Gobierno andaluz explican que el riesgo del acuífero colmatado radica en que el agua puede ejercer presión, causando movimientos de tierra que podrían afectar infraestructuras o viviendas.

En total dejarán sus casas hasta 1.600 vecinos de Grazalema, quienes irán sobre todo a Ronda. Además, habrá transporte público para quienes no puedan ir por sus medios.