El Gobierno declarará zonas gravemente afectadas las áreas de Andalucía dañadas por la borrasca Leonardo

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno declarará como zonas gravemente afectadas varias áreas de Andalucía tras los daños provocados por la borrasca Leonardo. Más de 3.500 personas han sido desalojadas y hay especial preocupación por los ríos, con 38 puntos en nivel rojo, la mayoría en el Guadalquivir. El despliegue de 6.000 efectivos trabaja en coordinación con autoridades locales y se preparan ayudas de emergencia para ciudadanos y comercios afectados. Las zonas más afectadas son Cádiz (Campo de Gibraltar y Grazalema), Málaga (Ronda), Jaén (Los Puentes y Villacarrillo) y Granada (Cuenca del Genil).

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que el Ejecutivo central declarará gran parte de Andalucía como zona gravemente afectada por el paso de la borrasca Leonardo. Así lo ha señalado en una comparecencia desde Sevilla en la que ha explicado que han desplegado hasta 6.000 efectivos.

Montero, a preguntas de los periodistas, ha señalado que trabajan en coordinación con el Gobierno andaluz. Ha agradecido, además, a los "alcaldes y alcaldesas" que están estos días trabajando con los vecinos, pero ha evitado extender ese agradecimiento al Ejecutivo de Juanma Moreno.

En todo caso, Montero ha detallado que la borrasca afecta especialmente a Cádiz, en el Campo de Gibraltar y Grazalema. También a Málaga en Ronda y a Jaén en la zona de Los Puentes y Villacarrillo. En Granada, sobre todo en la Cuenca del Genil.

En total, ha detallado, hay más de 3.500 personas desalojadas. Especial preocupación hay, ha indicado, por los ríos. Hay 38 puntos en nivel rojo, 35 de ellos en el Guadalquivir y los otros 3, en el Guadiana.

"El Consejo de Ministros está a disposición de ciudadanos y comercios para aprobar ayudas de emergencias y catástrofes", ha insistido Montero, quien ha apuntado que esperarán a poder evaluar los daños para ver el alcance de las zonas declaradas especialmente afectadas y la cuantía de las ayudas.

Esto no pasará inmediatamente. Sobre todo, ha añadido el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, porque se espera que los ríos sigan subiendo su caudal. El pico, ha señalado, está previsto para el viernes o sábado.

Eso podría provocar más inundaciones y más daños, de ahí la prudencia a la hora de declarar qué zonas podrían estar afectadas y las ayudas.

