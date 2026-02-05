Desalojan de madrugada a los 120 vecinos de un pueblo de Granada ante la crecida del río

Los 120 vecinos del municipio de Dúdar (Granada), situado en las faldas de Sierra Nevada, han sido desalojados durante la madrugada de este jueves debido a la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse en el pantano de Quéntar, situado a menos de diez kilómetros de distancia.



La localidad se había quedado aislada por su entrada natural y, tras habilitarse un camino vecinal, los habitantes del lugar han comenzado a subirse a minibuses y camiones, con ayuda de los bomberos del Consorcio, los servicios de emergencia y protección civil, para ser conducidos al hotel Luna, en Granada capital, donde la Diputación los va a realojar.



Un portavoz de la Diputación de Granada ha explicado que, debido a que el camino está muy afectado por la borrasca, la maquinaria que ha ayudado a habilitar la zona va encabezando la caravana en dirección al hotel.



Los vecinos más mayores están siendo acompañados por los profesionales que están en la zona, no solo para ayudarles a desplazarse a los vehículos sino también para llevarles las maletas o bolsas que llevan consigo.



El desalojo se está realizando de manera muy ordenada y antes del mismo se ha hablado con los vecinos para explicarles la situación del municipio y la idoneidad de pasar la noche en un hotel.

Sobre la una de la madrugada de este jueves la Diputación de Granada informó del desalojo completo de la localidad.



Antes de producirse el desalojo el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, junto a los diputados de Emergencias y Obras, se dirigieron inmediatamente a Dúdar, aunque debido al corte de carretera han estado durante un buen rato en medio de la misma sin poder pasar hasta el municipio hasta que se han realizado trabajos de limpieza para habilitar la zona.



