Andalucía reabre todos los colegios este viernes salvo en Grazalema, zonas desalojadas o muy castigadas por el temporal

Las claves nuevo Generado con IA Andalucía reabre este viernes todos los colegios, excepto en Grazalema, Jerez y otras zonas muy afectadas por el temporal. La decisión fue tomada tras la reunión del Comité de Crisis celebrada este jueves. La vuelta a las clases presenciales dependerá del estado de las carreteras y de los daños sufridos en los propios centros educativos.

Andalucía reabre los colegios este viernes de forma general. Solo permanecerán cerrados los que están en las zonas desalojadas y más afectadas como Grazalema o Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

En el resto de la comunidad, ha señalado el Gobierno andaluz, se espera que se recupere la normalidad con docencia presencial, según se ha determinado en la reunión del Comité de Crisis, reunido este jueves.

Sin embargo, la vuelta a los colegios dependerá siempre de que las zonas donde estén los centros educativos no estén afectadas en sus carreteras o los propios colegios e institutos, que en algunos casos han sufrido daños o inundaciones.

