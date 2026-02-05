Andalucía, en alerta aunque deje de llover: ríos al límite y suelos ya saturados amenazan graves inundaciones

Operarios en la zona afectada por las lluvias en Andalucía. EP Cádiz

La borrasca Leonardo ha barrido Andalucía desde la costa atlántica hacia Almería dejando localidades como Grazalema donde llovió más de 300 litros por metro cuadrado y el agua salía hasta por los interruptores. La comunidad pasó el martes el día de "preparar" el plan de acción; el miércoles, el de "actuar".

La lógica dicta que este jueves es el de respirar porque no se esperan precipitaciones generalizadas, pero desde el Gobierno andaluz se niegan: "Que nadie baje la guardia", advirtió el presidente de la Junta, Juanma Moreno, este miércoles.

No es alarmismo, insisten fuentes del Ejecutivo de Moreno. Es precaución porque, aunque no llueva, el peligro sigue ahí.

¿Por qué? Porque, explicó este miércoles el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, la cuestión está ahora en que los ríos están tan al límite, los embalses tan llenos y los suelos tan saturados ya de agua que "cuatro gotas" pueden provocar una grave inundación.

Para entender la situación basta imaginar un vaso lleno hasta el borde. Si se cierra el grifo justo antes de que rebose, la situación no es mucho mejor. Cualquier gota que caiga en el vaso lo desborda.

Provincias

Algo así pasa en Andalucía, donde llueve hace días y, además, soportó este miércoles precipitaciones especialmente fuertes en zonas de Cádiz, Málaga o Jaén.

Así, la comunidad tiene 14 ríos y diez embalses en situación de "nivel rojo" por "riesgo extremo" de desbordamientos. Zonas donde no solo que llueva en ellos puede provocar problemas. También que lo haga río arriba, lo que acabaría llevando agua hasta ellos.

La comunidad, en total, desalojó casi 4.000 personas. Se concentran en Cádiz -Campo de Gibraltar y la zona de Grazalema-, en zonas rurales de Jaén y Sevilla así como en Málaga, sobre todo en la ciudad de Ronda.

En la comunidad ha estado trabajando la Unidad Militar de Emergencias (UME) así como más de 1.000 efectivos de Emergencias de la Junta de Andalucía.

El despliegue ha tenido un efecto inmediato: cero víctimas mortales pese a las lluvias históricas. Solo un herido -no se teme por su vida- al caer una gran piedra en su domicilio en la localidad de Ubrique, en Cádiz.

Sin embargo, lo peor no ha pasado, insisten desde el Gobierno andaluz. Por eso el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pidió que "nadie baje la guardia" ante el temporal de lluvia y viento que está azotando a Andalucía y que ha causado numerosas "incidencias" en varias provincias.

La alerta ha provocado, de hecho, que colegios de la provincia de Almería así como Jaén capital y puntos concretos del resto de Andalucía sigan cerrados este jueves. También los centros que han sufrido daños y los que tienen carreteras cerca afectadas por el temporal.

La preocupación es la máxima, insisten desde la Consejería de Emergencias. Prevenir, insisten, es clave para evitar otros episodios del pasado, añaden, sin nombrar la cana de Valencia, pero con la idea en la cabeza de muchos de quienes veían llover con fuerza este miércoles en la comunidad.

Aunque no llueva

Mientras, los ríos, como explicaba la Junta, siguen creciendo aunque no llueva. Recogen agua de afluentes, del campo saturado de agua, de lluvias en zonas más altas.

Así lo confirmaba este miércoles la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que recogía que los niveles de todos los ríos han comenzado a ascender de manera generalizada desde la madrugada del pasado martes.

Afecta especialmente la cuenca alta del río Genil en Granada, la Sierra de Cazorla y el sur de la provincia de Jaén, así como el sur de Sevilla y el tramo bajo del río Genil.

Las lluvias, iniciadas en la tarde-noche del martes, son persistentes y generalizadas, con intensidades horarias de entre 1 y 10 l/m2, registrándose puntuakmente valores superiores.

CHG

Según ha detallado la CHG en una nota, en la provincia de Granada, la zona del Alto Genil, una cuenca de escasa regulación y de rápida respuesta, está registrando afecciones en numerosas localidades de la Vega de Granada.

Se han producido inundaciones en zonas de cultivo, cortes de carreteras y caminos, así como incidencias puntuales en viviendas de municipios como Dúdar, Pinos Genil, Huétor-Tájar, Villanueva de Mesías, Láchar, Valderrubio -donde la carretera de acceso permanece cortada- y Trasmulas. Asimismo, se han registrado afectaciones en Río Frío, Benalúa de las Villas y Quéntar, incluyendo daños en fincas y piscifactorías.

En Jaén, en la Sierra de Cazorla se está atento al nivel en el tronco del Guadalquivir. En la Sierra de Segura se registran precipitaciones intensas en cuencas no reguladas y de respuesta rápida, como Puerta de Segura, Puente Génave y Beas de Segura.

En la urbanización de Los Puentes, en Jaén capital, ubicada en zona inundable y con unas 1.000 viviendas, a lo largo del día se han registrado varias puntas sin incidencias significativas.

Guadalquivir

Por otra parte, en Córdoba, el río Guadalquivir alcanza el umbral naranja, con tendencia creciente, y rojo en algunos puntos, sin afecciones importantes por el momento.

Sin embargo, varios afluentes presentan niveles en umbral rojo y naranja, como el río Anzur, con afecciones en accesos a municipios como Santaella y Cabra. Se mantiene especial vigilancia en Palma del Río por la confluencia del Genil y el Guadalquivir, ambos en ascenso.

En Sevilla, la mayor incidencia se localiza en el núcleo urbano de El Palmar de Troya, afectado por dos arroyos no regulados y por el río Salado.

El río Corbones ha experimentado una importante subida de nivel, generando problemas en Puebla de Cazalla. La presa de esta localidad ha sido cerrada en la mañana de este miércoles para no incrementar el caudal circulante.

La CHG ha asegurado que continuará monitorizando de forma permanente la evolución de la situación y coordinándose con las autoridades de Protección Civil, reiterando el llamamiento a la población para que siga las recomendaciones de los servicios de emergencia y evite desplazamientos innecesarios en zonas afectadas.