Última hora sobre la alerta por lluvia en Andalucía, en directo: la mayor tormenta en décadas amenaza la comunidad

Andalucía afronta este miércoles un "río atmosférico", según explicó el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Lo extraordinario de este fenómeno meteorológico ha provocado la suspensión de las clases presenciales en toda la comunidad, así como la recomendación de evitar los desplazamientos y la máxima preocupación, sobre todo en la sierra de Cádiz.