Última hora sobre la alerta por lluvia en Andalucía, en directo: la mayor tormenta en décadas amenaza la comunidad
La comunidad suspende clases y recomienda limitar los desplazamientos para evitar daños personales.
Más información: La Junta suspende clases presenciales en toda Andalucía menos en la provincia de Almería por el temporal
Andalucía afronta este miércoles un "río atmosférico", según explicó el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Lo extraordinario de este fenómeno meteorológico ha provocado la suspensión de las clases presenciales en toda la comunidad, así como la recomendación de evitar los desplazamientos y la máxima preocupación, sobre todo en la sierra de Cádiz.
-
Alerta en Ronda
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de elevar a roja la alerta por fuertes lluvias en la comarca de Ronda. Atendiendo a la actualización de la información por parte del organismo estatal, este miércoles se esperan acumulados de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiéndose alcanzar los 200 litros en 24 horas.
-
La UMA y la US suspenden todas las clases
Tanto la Universidad de Málaga como la de Sevilla han suspendido su actividad docente este miércoles por las fuertes lluvias que se esperan en Andalucía durante el día. Ambas han comunicado a sus estudiantes que no habrá ningún tipo de actividad en sus instalaciones.
-
Clases suspendidas