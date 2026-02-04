Los puntos más críticos en la mayor tormenta que azota Andalucía en décadas: de la alerta roja al cierre de colegios

Andalucía se enfrenta este miércoles a Leonardo, uno de los temporales más intensos en décadas. Las lluvias que se esperan han activado el aviso rojo en zonas de Cádiz y Málaga, en naranja en muchas áreas del occidente andaluz y el amarillo en tantas otras.

Las precipitaciones que se esperan son de tal calibre que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado ya 250 militares y 90 vehículos especializados en Huelva, Cádiz y Granada. Las clases presenciales han quedado suspendidas en toda la comunidad salvo Almería, por el momento.

El Gobierno andaluz ha preferido prevenir y no llegar a la situación de recientes episodios de lluvias torrenciales como los de Valencia en los que murieron decenas de personas y, además, la ayuda tardó en llegar.

En Andalucía será al contrario. Todo está listo y, si las lluvias fueran un problema muy grave, la ciudadanía ya está avisada, las medidas tomadas y las fuerzas del orden desplegadas. La comunidad contiene el aliento a la espera de que pase la tormenta.

En todo caso, los ojos de ciudadanos, autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad estarán sobre todo en algunos puntos de Andalucía. Los más críticos este miércoles.

Cádiz

En este día los avisos sobre viento y lluvias se darán en toda la comunidad, sobre todo en Cádiz. En su sierra, especialmente.

Allí la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias de más de 200 litros por metro cuadrado. Una cantidad con pocos precedentes incluso en zonas como Grazalema, donde están acostumbrados al agua.

El resto de la provincia también estará en alerta. La campiña y la zona del Campo de Gibraltar esperan hasta 150 litros por metro cuadrado. Y en Ronda, en Málaga, igual. En dicha localidad el aviso es rojo, como en la sierra de Cádiz.

Los vientos, además, complicarán la jornada. Las rachas podrán ser, esperan los meteorológicos, de más de 100 kilómetros por hora.

Pero el resto de Andalucía tiene un panorama parecido. El aviso es naranja en todo el litoral desde el Estrecho hacia el oriente. Amarillo al poniente. Y también amarillo en el interior.

Las lluvias, además, tienen dos derivadas más: los pantanos y los suelos. Los primeros están en cantidades récord de almacenaje y desaguan a marchas forzadas antes de la llegada de la gran borrasca, que los puede poner en un problema; y los suelos están ya empapados, por lo que repelen el agua, que irá a los ríos y zonas inundables.

Por eso el presidente de la Junta advirtió ayer: "Cualquier zona que se haya inundado en 50 años podría inundarse ahora". Desde el Gobierno andaluz piden mucha precaución.

Además de la responsabilidad de la población, el dispositivo desplegado está listo para la situación, aseguran las autoridades. Nadie quiere pensar en Valencia, pero el ejemplo de lo que pasó ha provocado una preparación minuciosa.

Así, para hacer frente al temporal, se ha desplegado un operativo que integra diversas capacidades críticas. En el caso de la UME, equipos de Salvamento y Rescate, especializados en la búsqueda, rescate y evacuación de personas en zonas de difícil acceso, y los de Ingeniería y Desescombro, encargados de la limpieza de viales, el apuntalamiento básico de estructuras dañadas y el movimiento de tierras.

Además, se han activado unidades de Gestión de Aguas, que realizan tareas de contención y canalización de masas de agua, así como el achique de agua y lodos en áreas inundadas mediante maquinaria de alta capacidad.

El operativo cuenta también con Apoyo Aéreo, con dos helicópteros del Ejército de Tierra que llevan a cabo misiones de reconocimiento y evacuaciones de emergencia.

Asistencia

Paralelamente, el contingente militar está preparado para brindar apoyo logístico esencial, asegurando que los ciudadanos afectados reciban la asistencia básica mientras se trabaja en la estabilización de las infraestructuras.

Juanma Moreno ha pedido a los ciudadanos, especialmente en las zonas con alerta roja, que "restrinjan la movilidad" este miércoles, de manera que no se hagan desplazamientos en vehículos que no sean necesarios.

La Junta ha movilizado además a todo el personal del Infoca en las zonas de mayor riesgo, incluidos dos aviones de coordinación y dos helicópteros para vigilancia en zonas inundables, y poder tener una vigilancia "permanente, constante y seguir la evolución para poder tomar decisiones en tiempo real".

Mañana miércoles se va a volver a evaluar la situación y se informará "del levantamiento o de la prórroga de estas medidas". Moreno ha valorado la colaboración y cooperación entre todas las administraciones para afrontar esta situación, y ha insistido en demandar a la población "prudencia, seguir los consejos que se dan en el 112, y sentido común".