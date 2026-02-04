Borrasca en Andalucía: la Junta estudia dónde reabrir los colegios este jueves mientras ya hay 3.500 desalojados

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía analiza si se pueden reabrir los colegios este jueves tras el paso de la borrasca Leonardo. Más de 3.500 personas han sido desalojadas debido al temporal, con Cádiz, Málaga y Jaén como las provincias más afectadas. La situación es crítica con 14 ríos y 10 embalses en riesgo extremo de desbordamiento, y 32 ríos en riesgo alto. Se han gestionado más de 6.200 incidentes relacionados con la lluvia, el viento y el desbordamiento de ríos, con la ayuda de la Agencia de Emergencias y la UME.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que el comité de crisis, del que forma parte el Gobierno andaluz, analiza esta tarde si se pueden reabrir los colegios de la comunidad este mismo jueves.

En la reunión, que tendrá lugar en torno a las 18.00 horas, se debatirá si es posible retomar las clases presenciales y, además, dónde puede hacerse. Esto es así, ha señalado el consejero, porque la situación provocada por el paso de la borrasca Leonardo ha cambiado y la crisis ya no es global sino que puede compartimentarse.

Así, es posible que este jueves haya comarcas de Andalucía donde no haya clases presenciales como ha pasado este miércoles. Pero que haya otras donde el peligro sea más bajo o inexistente y se recupere la presencialidad en la educación.

Eso no se sabrá hasta las 18.00 horas al menos. Antes se conoce ya que hay más de 3.500 desalojados de sus casas por el temporal.

Las zonas más afectadas son Cádiz, Málaga y Jaén. En la primera provincia, ha detallado Sanz, sobre todo el Campo de Gibraltar y la localidad de Grazalema, donde hoy se esperan más de 300 litros por metro cuadrado.

Lluvia

En Málaga, Ronda se lleva la peor parte por ahora en cuanto a incidencias por la lluvia y el viento. Y en Jaén, en Los Puentes.

El gran problema, ha explicado Sanz, no está tanto en lo copioso de las lluvias -que también- sino que los embalses y ríos están ya muy crecidos por las recientes lluvias. Los suelos, además, están saturados y no admiten más agua.

Por eso, ha señalado el consejero, cualquier lluvia ahora es un riesgo de riadas y desborde de ríos en toda la comunidad, salvo en Almería.

Así, Andalucía tiene "14 ríos en situación roja o riesgo extremo de desbordamiento", ha explicado Sanz, además de 10 embalses en esa misma situación. En nivel naranja, riesgo alto, hay 32 ríos en la comunidad.

En total, ha detallado Sanz, se han detectado por ahora 6.212 incidentes "que hemos gestionado" gracias a efectivos de la Junta -hasta 1.200 de la Agencia de Emergencias- y de la UME (Unidad Militar de Emergencias).

Las peores lluvias, en todo caso, se esperan esta tarde y hasta las 16.00 horas. Eso quiere decir que el riesgo no cesa, por ahora. "La situación hoy es de extremo peligro", ha advertido Sanz, que también ha agradecido su colaboración a los ciudadanos.