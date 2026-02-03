Sanitarios de un ambulatorio de Huelva se atrincheran tras el ataque de un hombre con un machete de madrugada

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 18 años armado con un machete atacó de madrugada el centro de salud de Ayamonte, Huelva. Los sanitarios tuvieron que refugiarse y atrincherarse en una consulta para evitar al agresor. El hombre golpeó con fuerza la puerta de la consulta, llegando a romper parte de la misma. El atacante abandonó finalmente el centro y fue detenido poco después por la Guardia Civil.

Sanitarios de un ambulatorio de la localidad de Ayamonte, en Huelva, se atrincheraron la pasada noche dentro de las instalaciones del centro de salud tras el ataque de un joven de 18 años armado con un machete.

Los hechos ocurrieron sobre las 5 de la mañana, adelanta Huelva Información y ha confirmado El Español, cuando un hombre de unos 18 años accedió al centro de salud armado con un cuchillo de grandes dimensiones.

Con el cuchillo en la mano intentó entrar en la zona del centro de salud reservada a asistencia. Los sanitarios tuvieron que refugiarse en una de las consultas para evitar al joven.

El joven, señalan fuentes sanitarias, entró muy nervioso y agresivo al centro de salud. Desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias confirman el relato de los sanitarios que tuvieron que refugiarse.

Cuando llegó al ambulatorio, entró hasta una consulta donde los sanitarios de guardia se encontraban y allí ya notaron que estaba alterado. No hubo forma de calmarlo, relataron después los profesionales, aunque lo intentaron.

Como no deponía su actitud, le invitaron a irse. Pero, lejos de marcharse, sacó un machete de grandes dimensiones cuando ya estaba fuera de la consulta.

Ahí los sanitarios cerraron la puerta y se atrincheraron para evitar que el joven entrase armado hasta donde estaban. El hombre golpeó la puerta en repetidas ocasiones, hasta incluso romper parte de la misma.

Tras varios minutos de tensión, abandonó el centro y los sanitarios pudieron salir y avisar a la Guardia Civil.

Los agentes tardaron poco tiempo en localizar al joven y detenerlo, confirman fuentes de la Consejería de Sanidad.